«الزراعة والسلامة الغذائية» تعزز التعاون مع شركائها المحليين والدوليين

بالتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ «COP28»، وعام الاستدامة، نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أول من أمس، ملتقى الشركاء لعام 2023، وذلك على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية «أديف»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطة وأعمال الهيئة.

واستهدف الملتقى تعزيز أواصر الشراكة بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركائها الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المشتركة، والتوجهات المستقبلية لضمان الجودة، ورفع كفاءة وفاعلية العمل الحكومي، وتقديم خدمات متميزة، بما ينسجم مع تطلعات حكومة أبوظبي، ويستشرف مستقبل الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي.

وأكد سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الهيئة عملت بتوجيهات ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على تطوير استراتيجية تعبر عن أهداف حكومة أبوظبي من أجل تنمية القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، وضمان سلامة ووفرة الغذاء واستدامة مواردنا الطبيعية.

ركيزة أساسية

وقال العامري في كلمة خلال افتتاح الملتقى، إن قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء يعتبر ركيزة أساسية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ويؤدي المعنيون في هذا القطاع بدءاً من صغار المزارعين والمربين انتهاءً بالشركات الزراعية الكبرى والصناعات الغذائية دوراً حيوياً في تحقيق هذا الهدف، موضحاً أن ملتقى الشركاء يمثل فرصة لتوحيد الجهود وتبادل الأفكار والخبرات حول كيفية تعزيز التعاون وتطوير الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ضمان الأمن الحيوي وتأكيد الثقة في إنتاجنا المحلي.

ولفت العامري إلى استراتيجية الحد من الفقد والهدر من الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي، والتي تطلقها الهيئة في إطار خطة طموح أبوظبي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وضمن مبادرات الخطة التأسيسية المعتمدة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أنها تدعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات والتي تستهدف الحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50 % بحلول عام 2030 تماشياً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستتضمن أيضاً إطلاق حملة توعية تحت شعار «معاً لتدوم النعم»، وهي حملة ممتدة لسنوات تستهدف تحفيز السلوك الإيجابي لكل فئات المجتمع من أجل الحد من فقد وهدر الغذاء.

تكامل الجهود

وأوضح العامري أن بناء قطاع زراعي وغذائي مستدام يتطلب تكامل جهود كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين من أصحاب المزارع والعزب الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في زيادة كمية وجودة الإنتاج المحلي بما يخدم رؤية حكومة أبوظبي وأهدافها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتم خلال الملتقى استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام 2022 والفترة الماضية من العام الجاري، حيث عرضت الهيئة فيديو يوضح بعض الإنجازات التي ساعدت على تحقيق التنوع الغذائي والاقتصادي، ففي المجال الزراعي النباتي، زادت أعداد المزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» وتطبق الممارسات الزراعية الجيدة إلى 1536 مزرعة، كما تم توسيع قاعدة البحث العلمي، وإطلاق برنامج الجينيوم الزراعي، وتطوير الجيل الثامن لملكات النحل الإماراتية وتعزيز برامج مكافحة الآفات وتبني برنامج الزراعة المتقدمة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، وكذلك التحول نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخياً.

حملات تحصين

أما في المجال الحيواني، فقد زادت الثروة الحيوانية بنسبة 4 % عام 2022 إلى أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف رأس، بفضل استمرار حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية، وتكثيف الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية للثروة الحيوانية والتوسع في دراسات مراقبة حدوث الأمراض الوبائية والمشتركة، بالإضافة إلى إطلاق سوق الأعلاف الأول والأكبر في الشرق الأوسط الذي يقدم خدماته لأكثر من 40 ألف مربٍ على مستوى الدولة، ويلبي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، وكذلك منصة مزاد الثروة الحيوانية بالوثبة.

واستعرض الفيديو أيضاً جهود الهيئة في تعزيز الاستثمار الزراعي الغذائي وبناء شراكة مع القطاع الخاص من خلال 13 مشروعاً استثمارياً بقيمة تزيد على مليار درهم، بالإضافة إلى جهود تعزيز منظومة السلامة الغذائية وإطلاق منصة «جاھزیة» لإدارة المخاطر والأزمات والإنذار المبكر لمخاطر صحة الإنسان والحيوان والنبات ضمن مفهوم الصحة الواحدة، كما سعت الهيئة لإقامة تحالفات بناءة عبر توقيع 82 اتفاقية تعاون وشراكة مع جهات متعددة داخل وخارج الدولة.

وتم أيضاً استعراض استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء مع عرض فيديو قصير يوضح تأثير الفقد والهدر على مستقبل الأجيال القادمة، بينما تم عقد جلسة حوارية بعنوان تحديات الفقد والهدر في إمارة أبوظبي ودور الاستراتيجية الجديدة في معالجتها بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع.