رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1018 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ52

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالإفراج عن 1018 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية، ممن تنطبق عليهم شروط العفو، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

ويأتي أمر الإفراج في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطاء المفرج عنهم فرصة للعودة إلى بدء حياة جديدة، وإدخال الفرحة على أسرهم وذويهم.

وقد باشرت الجهات المعنية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان عودة المشمولين بأمر العفو إلى أهلهم وذويهم في أقرب فرصة ممكنة.

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