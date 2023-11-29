رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1018 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ52

(MENAFN
- Al-Bayan)
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالإفراج عن 1018 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية، ممن تنطبق عليهم شروط العفو، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.
ويأتي أمر الإفراج في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطاء المفرج عنهم فرصة للعودة إلى بدء حياة جديدة، وإدخال الفرحة على أسرهم وذويهم.
وقد باشرت الجهات المعنية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان عودة المشمولين بأمر العفو إلى أهلهم وذويهم في أقرب فرصة ممكنة.
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