CIB ينجح فى إتمام عملية توريق بـ15 مليار جنيه لصالح المجتمعات العمرانية

MENAFN - Al-Borsa News) نجح البنك التجارى الدولى – مصر CIB، فى إتمام الإصدار الثانى من البرنامج الثالث من سندات شركة التعمير للتوريق، بالتعاون مع شركتى“الأهلى فاروس” و”سى آى كابيتال”، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه كشريحة ثانية من برنامج إصدارات مُتعددة بمبلغ 30 مليار جنيه.

ويعد هذا ثانى أكبر إصدار سندات توريق فى تاريخ السوق المصرى، بعد نجاح البنك التجارى الدولى فى إغلاق أكبر إصدار فى السوق منذ نشأته بمبلغ 20 مليار جنيه فى سبتمبر 2022 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

موضوعات((المركزى)) يشدد على تطبيق قواعد الأمن السيبرانى فى البنوك بعد أزمة ((فورى)) جنى الأرباح يحرم المؤشر الرئيسى من قمة تاريخية جديدة 31.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم خلال سبتمبر 2023

تم إصدار السندات على أربع شرائح بقيمة 1.3 مليار جنيه للشريحة الأولى، و3.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، و4.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، و5 مليارات جنيه للشريحة الرابعة، بآجال تصل إلى 1 سنة، 3 سنوات، 5 سنوات، و7 سنوات على التوالى، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين.

وتولى البنك التجارى الدولى CIB دور المنسق العام والمُستشار المالى ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع شركتى“الأهلى فاروس” و”سى آى كابيتال”، كما قام البنك أيضاً بدور ضامن التغطية بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس وبنك قطر الوطنى، بينما شارك فى الاكتتاب العديد من البنوك وتولى البنك التجارى الدولى كذلك دور مُتلقى الاكتتاب.

وقام مكتب“الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية” بدور المستشار القانونى للطرح، فيما قام مكتب“بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور مراقب حسابات الإصدار.

وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من طرح تلك السندات فى دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيُساهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية فى مصر.

وقال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى – مصر، إن علاقة البنك وهيئة المجتمعات العمرانية تمتد لسنوات عديدة، حيث تم تنفيذ كافة الطروحات السابقة للهيئة من خلال البنك التجارى الدولى بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليار جنيه ويعد هذا الإصدار ثانى أكبر عمليات توريق فى تاريخ السوق المصرى.

وأضاف أن البنك التجارى الدولى CIB يأتى فى صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا فى مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، أن عملية التوريق الأخيرة، والتى تُعد الإصدار الثانى منذ بداية العام، تُمثل استمرار لسلسلة الصفقات الناجحة التى نفذها البنك مما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل ومواجهة التحديات على حد السواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح.