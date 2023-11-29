CIB ينجح فى إتمام عملية توريق بـ15 مليار جنيه لصالح المجتمعات العمرانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نجح البنك التجارى الدولى – مصر CIB، فى إتمام الإصدار الثانى من البرنامج الثالث من سندات شركة التعمير للتوريق، بالتعاون مع شركتى“الأهلى فاروس” و”سى آى كابيتال”، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه كشريحة ثانية من برنامج إصدارات مُتعددة بمبلغ 30 مليار جنيه.
ويعد هذا ثانى أكبر إصدار سندات توريق فى تاريخ السوق المصرى، بعد نجاح البنك التجارى الدولى فى إغلاق أكبر إصدار فى السوق منذ نشأته بمبلغ 20 مليار جنيه فى سبتمبر 2022 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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تم إصدار السندات على أربع شرائح بقيمة 1.3 مليار جنيه للشريحة الأولى، و3.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، و4.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، و5 مليارات جنيه للشريحة الرابعة، بآجال تصل إلى 1 سنة، 3 سنوات، 5 سنوات، و7 سنوات على التوالى، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين.
وتولى البنك التجارى الدولى CIB دور المنسق العام والمُستشار المالى ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع شركتى“الأهلى فاروس” و”سى آى كابيتال”، كما قام البنك أيضاً بدور ضامن التغطية بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس وبنك قطر الوطنى، بينما شارك فى الاكتتاب العديد من البنوك وتولى البنك التجارى الدولى كذلك دور مُتلقى الاكتتاب.
وقام مكتب“الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية” بدور المستشار القانونى للطرح، فيما قام مكتب“بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من طرح تلك السندات فى دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيُساهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية فى مصر.
وقال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى – مصر، إن علاقة البنك وهيئة المجتمعات العمرانية تمتد لسنوات عديدة، حيث تم تنفيذ كافة الطروحات السابقة للهيئة من خلال البنك التجارى الدولى بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليار جنيه ويعد هذا الإصدار ثانى أكبر عمليات توريق فى تاريخ السوق المصرى.
وأضاف أن البنك التجارى الدولى CIB يأتى فى صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا فى مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية.
وأكد نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، أن عملية التوريق الأخيرة، والتى تُعد الإصدار الثانى منذ بداية العام، تُمثل استمرار لسلسلة الصفقات الناجحة التى نفذها البنك مما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل ومواجهة التحديات على حد السواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح.
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