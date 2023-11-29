أمازون تحقق مبيعات قياسية تجاوزت مليار منتج خلال 11 يومًا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالنفط يرتفع 2% عند التسوية ويُنهِي سلسلة خسائر امتدت لأربع جلسات ((بنده)) تستثمر 80 مليون جنيه فى فرع ((ألفا ماركت)) بالمعادى دبي: 1.3 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

قالت شركة“أمازون”، اليوم الثلاثاء، إنها حققت مبيعات قياسية، خلال الفترة التي سبقت“سايبر مونداي”، حيث يسعى المستهلكون الذين ما زالوا يعانون من التضخم، إلى الاستفادة من التخفيضات، حيث حقق العملاء وفورات ما يقرب من 70% أكثر من العام الماضي.

وأوضحت شركة التجارة الإلكترونية، أن الفترة التي تبدأ في السابع عشر من نوفمبر، وتنتهي في السابع والعشرين من نوفمبر، والموافق حدث“سايبر مونداي”، شهدت حجم تسوق قياسي مقارنة بنفس الفترة التي استمرت 11 يومًا في العام الماضي.

وأضافت“أمازون” -التي لم تكشف عن أرقام المبيعات الفعلية- أن المتسوقين في جميع أنحاء العالم اشتروا أكثر من مليار منتج خلال هذه الفترة، بحسب“سي إن بي سي”.

وقال“دوج هيرينجتون”، الرئيس التنفيذي لمتاجر“أمازون” العالمية، في بيان:“لقد بدأنا موسم العطلات مع حدث برايم بيج ديل في أكتوبر، وقمنا بتمديد حدث التسوق الخاص بعطلة بلاك فرايداي وسايبر مونداي إلى 11 يومًا لاستيعاب المزيد من الصفقات”.

ووصلت المبيعات عبر الإنترنت خلال الأيام الخمسة بين عطلة عيد الشكر و”سايبر مونداي”، إلى 38 مليار دولار، متجاوزة توقعات“أدوبي” البالغة 37.2 مليار دولار.