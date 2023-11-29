أمازون تحقق مبيعات قياسية تجاوزت مليار منتج خلال 11 يومًا

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قالت شركة“أمازون”، اليوم الثلاثاء، إنها حققت مبيعات قياسية، خلال الفترة التي سبقت“سايبر مونداي”، حيث يسعى المستهلكون الذين ما زالوا يعانون من التضخم، إلى الاستفادة من التخفيضات، حيث حقق العملاء وفورات ما يقرب من 70% أكثر من العام الماضي.
وأوضحت شركة التجارة الإلكترونية، أن الفترة التي تبدأ في السابع عشر من نوفمبر، وتنتهي في السابع والعشرين من نوفمبر، والموافق حدث“سايبر مونداي”، شهدت حجم تسوق قياسي مقارنة بنفس الفترة التي استمرت 11 يومًا في العام الماضي.
وأضافت“أمازون” -التي لم تكشف عن أرقام المبيعات الفعلية- أن المتسوقين في جميع أنحاء العالم اشتروا أكثر من مليار منتج خلال هذه الفترة، بحسب“سي إن بي سي”.
وقال“دوج هيرينجتون”، الرئيس التنفيذي لمتاجر“أمازون” العالمية، في بيان:“لقد بدأنا موسم العطلات مع حدث برايم بيج ديل في أكتوبر، وقمنا بتمديد حدث التسوق الخاص بعطلة بلاك فرايداي وسايبر مونداي إلى 11 يومًا لاستيعاب المزيد من الصفقات”.
ووصلت المبيعات عبر الإنترنت خلال الأيام الخمسة بين عطلة عيد الشكر و”سايبر مونداي”، إلى 38 مليار دولار، متجاوزة توقعات“أدوبي” البالغة 37.2 مليار دولار.
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