تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز – في بيان اليوم الثلاثاء – أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2644 طن قمح متجهين لصوامع الفيوم وإمبابة، وقطارين آخرين غادرا بعد أن فرغًا 50 حاوية قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5263 شاحنة.
موضوعات متعلقة
“سيماف” تجرى مفاوضات مع“النقل” لتصنيع 10 قطارات مترو جديدة 80 مليون دولار تكلفة مشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبى بالسخنة “إيجيترانس” تتعاقد على تقديم خدمات مزرعة رياح بـ124 مليون جنيه
وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 108 آلاف و695 طنًا، وبمخازن القطاع الخاص 368 ألفًا و178 طنًا، بينما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5699 طنًا وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48736 طنًا.
MENAFN29112023000202011048ID1107505804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.