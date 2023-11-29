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تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

11/29/2023 12:44:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز – في بيان اليوم الثلاثاء – أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2644 طن قمح متجهين لصوامع الفيوم وإمبابة، وقطارين آخرين غادرا بعد أن فرغًا 50 حاوية قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5263 شاحنة.

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وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 108 آلاف و695 طنًا، وبمخازن القطاع الخاص 368 ألفًا و178 طنًا، بينما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5699 طنًا وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48736 طنًا.

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