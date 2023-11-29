محللون يتوقعون انخفاض الأسهم الأمريكية 27% مع الركود الاقتصادى عام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
“المملكة” تشتري أسهم الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.7 مليار ريال ملياردير أمريكي:“الاحتياطي الفيدرالي” قد يخفض الفائدة بداية 2024 أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية
توقع استراتيجيون لدى شركة الأبحاث“بي سي إيه ريسيرش”، تراجع الأسهم الأمريكية خلال عام 2024 بنحو 27% من المستويات الحالية، في ظل رؤيتهم لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، مع التأثير السلبي لأسعار الفائدة.
وقال المحللون لدى الشركة الكندية:“من المرجح أن تنخفض الأسهم بشكل كبير استجابة للركود، مما يجعل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتداول بين 3300 نقطة و3700 نقطة في العام المقبل، دون أدنى مستوياته في أكتوبر 2022′′، بحسب“ماركت ووتش”.
وأضاف الخبراء الاستراتيجيون في توقعاتهم:“لا نتوقع أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام المقبل ما لم يرتفع التضخم بشكل كبير، ومع ذلك، فإن المستثمرين يضعون في اعتبارهم الكثير من تخفيف السياسات قبل حدوث الركود”.
وعدّدوا أسبابًا للركود المحتمل منها، استنفاد مدخرات الأسر الأمريكية، وتراجع الطلب على القروض على جانبي المحيط الأطلسي، مع انتقال أثر تشديد السياسة النقدية خلال العام الماضي بالكامل للاقتصاد الحقيقي.
وأوصوا بمراكز هبوطية أو منخفضة الوزن على المعادن الصناعية وموقف محايد بشأن النفط والطاقة، وفي حالة تجنب الركود، يتوقعون أن تتجاوز أسعار النفط الخام 110 دولارات للبرميل في العام المقبل.
MENAFN29112023000202011048ID1107505803
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.