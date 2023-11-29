محللون يتوقعون انخفاض الأسهم الأمريكية 27% مع الركود الاقتصادى عام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“المملكة” تشتري أسهم الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.7 مليار ريال ملياردير أمريكي:“الاحتياطي الفيدرالي” قد يخفض الفائدة بداية 2024 أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

توقع استراتيجيون لدى شركة الأبحاث“بي سي إيه ريسيرش”، تراجع الأسهم الأمريكية خلال عام 2024 بنحو 27% من المستويات الحالية، في ظل رؤيتهم لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، مع التأثير السلبي لأسعار الفائدة.

وقال المحللون لدى الشركة الكندية:“من المرجح أن تنخفض الأسهم بشكل كبير استجابة للركود، مما يجعل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتداول بين 3300 نقطة و3700 نقطة في العام المقبل، دون أدنى مستوياته في أكتوبر 2022′′، بحسب“ماركت ووتش”.

وأضاف الخبراء الاستراتيجيون في توقعاتهم:“لا نتوقع أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام المقبل ما لم يرتفع التضخم بشكل كبير، ومع ذلك، فإن المستثمرين يضعون في اعتبارهم الكثير من تخفيف السياسات قبل حدوث الركود”.

وعدّدوا أسبابًا للركود المحتمل منها، استنفاد مدخرات الأسر الأمريكية، وتراجع الطلب على القروض على جانبي المحيط الأطلسي، مع انتقال أثر تشديد السياسة النقدية خلال العام الماضي بالكامل للاقتصاد الحقيقي.

وأوصوا بمراكز هبوطية أو منخفضة الوزن على المعادن الصناعية وموقف محايد بشأن النفط والطاقة، وفي حالة تجنب الركود، يتوقعون أن تتجاوز أسعار النفط الخام 110 دولارات للبرميل في العام المقبل.