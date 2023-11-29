جنى الأرباح يحرم المؤشر الرئيسى من قمة تاريخية جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) عرقلت عمليات جنى الأرباح المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية الوصل إلى قمة تاريخية جديدة عند 26 ألف نقطة، بعدما تراجع بنحو 3% خلال تداولات يوم الثلاثاء.

ويرى متعاملو البورصة المصرية أن جلسة الأربعاء ستكون حاسمة فى تحديد مسار السوق خلال الفترة المقبلة.

موضوعات31.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم خلال سبتمبر 2023 البورصة تتراجع 3% في الختام بتداولات 5.2 مليار جنيه ثقة المستثمرين بالأسواق الناشئة تعود بعد ارتفاعها في نوفمبر

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 3.03% ليهبط إلى مستوى 25121 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 5174 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% إلى مستوى 7544 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 2.70%، ليستقر عند مستوى 30014 نقطة.

وقال باسم أبوغنيمة، مدير قسم التحليل الفنى بشركة عربية أونلاين لتداول الأورق المالية، إن السوق قارب على الوصول إلى مستوى 26 ألف نقطة، مع ارتفاع سهم ((التجارى الدولى)) نحو 80 جنيها، إلا أن الضغوط البيعية الكثيفة أدت إلى انخفاض السهم، ونظرًا للوزن النسبى الكبير للسهم فى المؤشر الرئيسى تبعه تراجع المؤشر، بالإضافة إلى انخفاض قطاع البتروكيماويات الذى قاد رحلة الصعود الأخيرة للبورصة.

أضاف أن عمليات جنى الأرباح المكثفة نتج عنها ضغوط بيعية، وهو ما كان متوقعًا نتيجة حدوث تباطؤ فى معدلات صعود السوق خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت التنبؤات تشير بحدوث عمليات جنى أرباح على المدى القصير.

وتوقع أن تحدد جلسة اليوم مصير المؤشر الرئيسى، فإذا انخفض المؤشر تحت مستويات دعم 24500 نقطة، فمن المحتمل أن يستمر فى الهبوط حتى مستويات دعم 23500 نقطة، أما إذا أثبتت القوى الشرائية قوتها خلال الجلسة ولم يتراجع المؤشر، فيمكن حينها أن يصعد إلى قمة جديدة مخترقًا حاجز 26 ألف نقطة.

ونصح المتعاملين بالبورصة سواء فى المؤشر الرئيسى أو السبعينى، بضروة إغلاق مراكز الشراء الهامشى، نظرًا للمخاطر المرتفعة لها فى الوقت الحالى، بينما ينصح المتعاملين بالمؤشر السبعينى بالاحتفاظ بالأسهم لما لها من إماكنيات صعود قوية.

وشهد السوق قيم تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، من خلال تداول 1.5 مليار سهم، بتنفيذ 140.06 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 233 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 77 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم أسيك للتعدين – اسكوم ((بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 86 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((مصر للفنادق)) بنحو 6.02%، فيما لم تتغير أسعار 40 سهمًا، وانخفض رأس المال السوقى ليسجل 1.68 تريليون جنيه.

وأشار محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إلى أن عمليات جنى الأرباح التى شهدتها البورصة خلال جلسة أمس كانت متوقعة، وهو أمر طبيعى ففى حالات الارتفاعات التاريخية التى حدثت يميل السوق إلى القيام بعمليات تصحيحة.

وتوقع أن يكون مستوى الدعم عند 25 ألف نقطة مصيريًا بالنسبة للمؤشر الرئيسى، فإذا انخفض تحت هذا المستوى، فيمكن أن يستمر فى الهبوط إلى مستويات 24400 نقطة، على أن تستمر بعدها عمليات جنى الأرباح على المدى الطويل.

ورجح أن يستهدف المؤشر السبعينى مستويات 5200 نقطة، ويمكن بعدها أن تظهر عمليات جنى أرباح لينخفض إلى مستويات 5 آلاف نقطة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 10.1 مليون جنيه، و27.01 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 82.45% و9.46% على الترتيب، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 37.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 8.09%.

ونفذ الأفراد 73.71% من التعاملات متجهين جميعهم نحو البيع، وسجل المصريون صافى تعاملات 56.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى تعاملات 100.5 مليون جنيه، و5.6 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 26.28% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو الشراء بصافى تعاملات 46.7 مليون جنيه، و137.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 21.3 مليون جنيه.