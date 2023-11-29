تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية مع تقييم بيانات اقتصادية

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، مع تقييم بيانات اقتصادية أشارت إلى تراجع معدل النمو السنوي للقروض في منطقة اليورو، ضمن تداعيات تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي.
وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 457 نقطة، مع تراجع قطاعات التكنولوجيا والسيارات، بينما حدّ من الخسائر، ارتفاع أسهم البنوك وشركات المرافق والطاقة والتعدين.
وفي حين زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.15% عند 15992 نقطة، استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7455 نقطة، بينما تراجع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% عند 7250 نقطة.
وأوضحت بيانات المركزي الأوروبي، انكماش المعدل السنوي للقروض المقدمة للشركات غير المالية بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنمو بلغ 0.2% في سبتمبر، وهو أول انخفاض له ضمن النطاق السالب منذ عام 2015.
وأظهرت نتائج استطلاع“جيه إف كيه”، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا بمقدار طفيف بلغ 0.5 نقطة إلى -27.8 نقطة في قراءة نوفمبر، وهو أفضل من التوقعات بتسجيل – 28.2 نقطة، لكن لا تزال الرؤية المستقبلية ضبابية في ظل مناخ يتسم بعدم اليقين.
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