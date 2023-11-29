تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية مع تقييم بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“المملكة” تشتري أسهم الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.7 مليار ريال ملياردير أمريكي:“الاحتياطي الفيدرالي” قد يخفض الفائدة بداية 2024 أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، مع تقييم بيانات اقتصادية أشارت إلى تراجع معدل النمو السنوي للقروض في منطقة اليورو، ضمن تداعيات تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي.

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 457 نقطة، مع تراجع قطاعات التكنولوجيا والسيارات، بينما حدّ من الخسائر، ارتفاع أسهم البنوك وشركات المرافق والطاقة والتعدين.

وفي حين زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.15% عند 15992 نقطة، استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7455 نقطة، بينما تراجع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% عند 7250 نقطة.

وأوضحت بيانات المركزي الأوروبي، انكماش المعدل السنوي للقروض المقدمة للشركات غير المالية بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنمو بلغ 0.2% في سبتمبر، وهو أول انخفاض له ضمن النطاق السالب منذ عام 2015.

وأظهرت نتائج استطلاع“جيه إف كيه”، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا بمقدار طفيف بلغ 0.5 نقطة إلى -27.8 نقطة في قراءة نوفمبر، وهو أفضل من التوقعات بتسجيل – 28.2 نقطة، لكن لا تزال الرؤية المستقبلية ضبابية في ظل مناخ يتسم بعدم اليقين.