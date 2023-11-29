السعودية والباراجواى تبحثان سبل تعزيز التبادل التجارى

MENAFN - Al-Borsa News) عُقد، اليوم الثلاثاء، ملتقى الأعمال السعودي الباراجواي، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالرياض، بحضور وزير الصناعة والتجارة في الباراجواي خافيير جيمينيز، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين وممثلي الجهات الحكومية من البلدين.

وبحث الملتقى سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمكين وصول المنتجات السعودية عالية الجودة للسوق في الباراجواي، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين بقطاعات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والغابات والسياحة والبنى التحتية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

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وأعرب خافيير عن تطلعه لزيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة، كونها بوابة للأسواق العربية والآسيوية، مبينا أن بلاده لديها القدرة على تلبية احتياجات السوق السعودي من لحوم ودواجن ومنتجات الزراعية.

من جانبه، أشار الحويزي إلى أن ضعف حجم التبادل التجاري يعد مؤشرا على وجود فرص تجارية واستثمارية سانحة يجب استغلالها، مضيفا أن المنتجات السعودية عالية الجودة يمكنها تلبية واردات الباراجواي من الصناعات المختلفة.