السعودية والباراجواى تبحثان سبل تعزيز التبادل التجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عُقد، اليوم الثلاثاء، ملتقى الأعمال السعودي الباراجواي، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالرياض، بحضور وزير الصناعة والتجارة في الباراجواي خافيير جيمينيز، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين وممثلي الجهات الحكومية من البلدين.
وبحث الملتقى سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمكين وصول المنتجات السعودية عالية الجودة للسوق في الباراجواي، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين بقطاعات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والغابات والسياحة والبنى التحتية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
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وأعرب خافيير عن تطلعه لزيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة، كونها بوابة للأسواق العربية والآسيوية، مبينا أن بلاده لديها القدرة على تلبية احتياجات السوق السعودي من لحوم ودواجن ومنتجات الزراعية.
من جانبه، أشار الحويزي إلى أن ضعف حجم التبادل التجاري يعد مؤشرا على وجود فرص تجارية واستثمارية سانحة يجب استغلالها، مضيفا أن المنتجات السعودية عالية الجودة يمكنها تلبية واردات الباراجواي من الصناعات المختلفة.
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