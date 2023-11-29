((راميدا)) تطلق منتجًا دوائيًا جديدًا لعلاج مرض السكرى

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ((راميدا))، المنتج الدوائى“جليبتالينا” المتخصص فى علاج مرض السكرى من النوع الثانى.

وتوقعت ((راميدا)) أن يثمر المنتج الجديد عن تسجيل إيرادات تتجاوز 20 مليون جنيه خلال أول عام من طرحه بالسوق، مع مساهمته فى تحقيق المزيد من النمو للشركة مستقبلاً.

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يأتى طرح المنتج الجديد فى إطار استراتيجية ((راميدا)) الهادفة إلى تعزيز محفظة منتجاتها المتخصصة فى علاج الأمراض المزمنة مستفيدة من النمو السكانى المتزايد فى مصر وارتفاع معدلات الطلب على المنتجات المحلية عالية الجودة والقيمة المتخصصة فى علاج تلك الأمراض.

وأكد عمرو مرسى، العضو المنتدب لشركة ((راميدا))، أن نجاح الشركة فى إطلاق هذا المنتج الدوائى يأتى فى إطار التزامها بإطلاق منتجات ابتكارية تساهم فى تلبية احتياجات أصحاب الأمراض المزمنة فى مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح أن دواء ((جليبتالينا)) يمثل شهادة قوية على الجهود التى بذلتها ((راميدا)) خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز محفظتها بالمزيد من المنتجات الدوائية المتخصصة فى علاج الأمراض المزمنة، وذلك عقب استحواذها مؤخرًا على 11 منتجا دوائيا متخصصا فى أمراض القلب والجهاز الهضمى.

ورجح مرسى إطلاق أنواع جديدة من أدوية مرض السكرى خلال عام 2024، سعيا إلى دفع عجلة النمو بالشركة، بالإضافة إلى المساهمة فى تحسين صحة المرضى وضمان تزويدهم بمنتجات دوائية عالية الجودة والقيمة بأسعار معقولة.

وتتبنى ((راميدا)) استراتيجية نمو قوية، يتمثل أحد ركائزها فى اقتناص الفرص الواعدة وتعظيم القيمة فى المجالات العلاجية الرئيسية من خلال إطلاق منتجات جديدة أو الاستحواذ على منتجات قائمة لدفع عجلة نمو الشركة مستقبلاً.

وينعكس هذا التوجه الاستراتيجى فى نجاح الشركة مؤخرًا فى الاستحواذ على 11 منتجا متخصصا فى علاج أمراض القلب والجهاز الهضمى، والتى ساهمت إلى جانب محفظة المنتجات الأخرى فى تنمية إيرادات الشركة بمعدل سنوى 43% خلال أول تسعة أشهر من عام 2023 على خلفية الأداء القوى لقطاع المبيعات المحلية، مدعومًا بالنمو الملحوظ فى مبيعات محفظة المنتجات الدوائية الحالية والجديدة.

وتمضى الشركة قدما فى التوسع بمحفظة منتجاتها المتخصصة فى علاج مرض السكرى الذى يتسم بمقومات هائلة ستساهم فى تحقيق الشركة معدلات نمو قوية على مستوى السوق.