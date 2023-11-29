((راميدا)) تطلق منتجًا دوائيًا جديدًا لعلاج مرض السكرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ((راميدا))، المنتج الدوائى“جليبتالينا” المتخصص فى علاج مرض السكرى من النوع الثانى.
وتوقعت ((راميدا)) أن يثمر المنتج الجديد عن تسجيل إيرادات تتجاوز 20 مليون جنيه خلال أول عام من طرحه بالسوق، مع مساهمته فى تحقيق المزيد من النمو للشركة مستقبلاً.
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يأتى طرح المنتج الجديد فى إطار استراتيجية ((راميدا)) الهادفة إلى تعزيز محفظة منتجاتها المتخصصة فى علاج الأمراض المزمنة مستفيدة من النمو السكانى المتزايد فى مصر وارتفاع معدلات الطلب على المنتجات المحلية عالية الجودة والقيمة المتخصصة فى علاج تلك الأمراض.
وأكد عمرو مرسى، العضو المنتدب لشركة ((راميدا))، أن نجاح الشركة فى إطلاق هذا المنتج الدوائى يأتى فى إطار التزامها بإطلاق منتجات ابتكارية تساهم فى تلبية احتياجات أصحاب الأمراض المزمنة فى مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح أن دواء ((جليبتالينا)) يمثل شهادة قوية على الجهود التى بذلتها ((راميدا)) خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز محفظتها بالمزيد من المنتجات الدوائية المتخصصة فى علاج الأمراض المزمنة، وذلك عقب استحواذها مؤخرًا على 11 منتجا دوائيا متخصصا فى أمراض القلب والجهاز الهضمى.
ورجح مرسى إطلاق أنواع جديدة من أدوية مرض السكرى خلال عام 2024، سعيا إلى دفع عجلة النمو بالشركة، بالإضافة إلى المساهمة فى تحسين صحة المرضى وضمان تزويدهم بمنتجات دوائية عالية الجودة والقيمة بأسعار معقولة.
وتتبنى ((راميدا)) استراتيجية نمو قوية، يتمثل أحد ركائزها فى اقتناص الفرص الواعدة وتعظيم القيمة فى المجالات العلاجية الرئيسية من خلال إطلاق منتجات جديدة أو الاستحواذ على منتجات قائمة لدفع عجلة نمو الشركة مستقبلاً.
وينعكس هذا التوجه الاستراتيجى فى نجاح الشركة مؤخرًا فى الاستحواذ على 11 منتجا متخصصا فى علاج أمراض القلب والجهاز الهضمى، والتى ساهمت إلى جانب محفظة المنتجات الأخرى فى تنمية إيرادات الشركة بمعدل سنوى 43% خلال أول تسعة أشهر من عام 2023 على خلفية الأداء القوى لقطاع المبيعات المحلية، مدعومًا بالنمو الملحوظ فى مبيعات محفظة المنتجات الدوائية الحالية والجديدة.
وتمضى الشركة قدما فى التوسع بمحفظة منتجاتها المتخصصة فى علاج مرض السكرى الذى يتسم بمقومات هائلة ستساهم فى تحقيق الشركة معدلات نمو قوية على مستوى السوق.
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