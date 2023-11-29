السعودية تفوز باستضافة معرض إكسبو 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت السعودية اليوم بتصويت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.
وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية لصالح السعودية في الجولة الأولى بـ 119 صوتاً من أصل 165 صوتاً وبنسبة 72 % من إجمالي الأصوات، دون الحاجة للذهاب إلى جولة ثانية.
وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ 29 صوتاً، فيما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بـ17 صوتاً.
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وستتم استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر 2030 و31 مارس 2031.
وسيقام المعرض على مساحة أكثر من 6 ملايين متر مربع بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي – الجاري تطويره حالياً – ما يسهّل على الزوّار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة قطار الرياض التي تغطي كافة أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، وتتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر الجاري، إن السعودية تهدف إلى استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض لتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية.
من جانبه قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الميزانية المخصصة لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، تبلغ 7.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 29.3 مليار ريال.
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