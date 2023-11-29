السعودية تفوز باستضافة معرض إكسبو 2030

MENAFN - Al-Borsa News) فازت السعودية اليوم بتصويت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية لصالح السعودية في الجولة الأولى بـ 119 صوتاً من أصل 165 صوتاً وبنسبة 72 % من إجمالي الأصوات، دون الحاجة للذهاب إلى جولة ثانية.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ 29 صوتاً، فيما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بـ17 صوتاً.

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وستتم استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر 2030 و31 مارس 2031.

وسيقام المعرض على مساحة أكثر من 6 ملايين متر مربع بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي – الجاري تطويره حالياً – ما يسهّل على الزوّار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة قطار الرياض التي تغطي كافة أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، وتتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر الجاري، إن السعودية تهدف إلى استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض لتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية.

من جانبه قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الميزانية المخصصة لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، تبلغ 7.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 29.3 مليار ريال.

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