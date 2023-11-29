سعر الدولار يصل إلى 52 جنيهًا بالسوق الموازية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالسوق الموازية، وتراوح سعر الدولار بين 52 و53 جنيهًا مقارنة مع 51.8 جنيه، وسط عدم قدرة الأفراد والتجار على تدبير العملات الأجنبية من خلال البنوك وشركات الصرافة، وتوقف تجار السوق الموازي عن البيع إلا بأعلى الأسعار، بحسب متعاملين فى السوق الموازية.
وبالتوازى ارتفعت أسعار العملات الأجنبية، إذ وصل سعر اليورو إلى 56 جنيهًا مقارنة مع 54.5 جنيه، وارتفع الجنيه الاسترلينى إلى مستوى 65 جنيهًا مقارنة مع 62.5 جنيه.
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وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودى إلى 13.8 جنيه مقارنة مع 13.3 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى 14 جنيها مقارنة مع 13.65 جنيه.
ووصل سعر الدينار الكويتى إلى 165 جنيهًا مقارنة مع 161.5 جنيه، والريال العمانى إلى 133 جنيهًا مقارنة مع 129.5 جنيه، والدينار البحرينى إلى 135.5 جنيه، مقارنة مع 132.2 جنيه.
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