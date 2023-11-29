-->

Thursday, 30 November 2023 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر الدولار يصل إلى 52 جنيهًا بالسوق الموازية

11/29/2023 12:44:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالسوق الموازية، وتراوح سعر الدولار بين 52 و53 جنيهًا مقارنة مع 51.8 جنيه، وسط عدم قدرة الأفراد والتجار على تدبير العملات الأجنبية من خلال البنوك وشركات الصرافة، وتوقف تجار السوق الموازي عن البيع إلا بأعلى الأسعار، بحسب متعاملين فى السوق الموازية.

وبالتوازى ارتفعت أسعار العملات الأجنبية، إذ وصل سعر اليورو إلى 56 جنيهًا مقارنة مع 54.5 جنيه، وارتفع الجنيه الاسترلينى إلى مستوى 65 جنيهًا مقارنة مع 62.5 جنيه.

موضوعات متعلقة تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات من الفيدرالي 180 مليون دولار صادرات مستهدفة لـ((سويس جولد)) بنهاية العام الحالي الذهب يعزز مكاسبه ويحقق أعلى تسوية منذ منتصف مايو

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودى إلى 13.8 جنيه مقارنة مع 13.3 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى 14 جنيها مقارنة مع 13.65 جنيه.

ووصل سعر الدينار الكويتى إلى 165 جنيهًا مقارنة مع 161.5 جنيه، والريال العمانى إلى 133 جنيهًا مقارنة مع 129.5 جنيه، والدينار البحرينى إلى 135.5 جنيه، مقارنة مع 132.2 جنيه.

MENAFN29112023000202011048ID1107505797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث