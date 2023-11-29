سعر الدولار يصل إلى 52 جنيهًا بالسوق الموازية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالسوق الموازية، وتراوح سعر الدولار بين 52 و53 جنيهًا مقارنة مع 51.8 جنيه، وسط عدم قدرة الأفراد والتجار على تدبير العملات الأجنبية من خلال البنوك وشركات الصرافة، وتوقف تجار السوق الموازي عن البيع إلا بأعلى الأسعار، بحسب متعاملين فى السوق الموازية.

وبالتوازى ارتفعت أسعار العملات الأجنبية، إذ وصل سعر اليورو إلى 56 جنيهًا مقارنة مع 54.5 جنيه، وارتفع الجنيه الاسترلينى إلى مستوى 65 جنيهًا مقارنة مع 62.5 جنيه.

موضوعاتتراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات من الفيدرالي 180 مليون دولار صادرات مستهدفة لـ((سويس جولد)) بنهاية العام الحالي الذهب يعزز مكاسبه ويحقق أعلى تسوية منذ منتصف مايو

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودى إلى 13.8 جنيه مقارنة مع 13.3 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى 14 جنيها مقارنة مع 13.65 جنيه.

ووصل سعر الدينار الكويتى إلى 165 جنيهًا مقارنة مع 161.5 جنيه، والريال العمانى إلى 133 جنيهًا مقارنة مع 129.5 جنيه، والدينار البحرينى إلى 135.5 جنيه، مقارنة مع 132.2 جنيه.