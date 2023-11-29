الارتفاعات السعرية للمواد العازلة تدفع شركات العقارات للبحث عن تعاقدات طويلة الأجل

ارتفعت أسعار المواد العازلة ما بين 10% و25% بداية من الشهر الحالى، مدفوعة برفع الشركات الحكومية أسعار المادة الخام الرئيسية التى تورد للشركات، ما دفع القطاع العقارى لإبرام اتفاقات طويلة للتحوط ضد تذبذب الأسعار.

وقال عاصم بدوي، مدير المبيعات بشركة الدولية لتكنولوجيا العزل” انسوتك”، إن أسعار المواد النهائية للمنتجات الشركة ارتفعت بين 10% و20%.

موضوعات((هيبة)): الإعلان عن مناطق حرة جديدة الفترة المقبلة دبي: 1.3 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم ((تكنو فريم)) للألومنيوم تنشئ مصنعًا بالعاشر من رمضان باستثمارات 200 مليون جنيه

وأرجع ذلك إلى رفع الشركات الحكومية التابعة لوزارة البترول لأسعار الخامات، وهى الوحيدة المعنية باستيرادها، وأن خام مثل مادة البيتومين تمثل 50% من المنتج النهائى ارتفع سعرها 15%.

قالت هناء سيد، مدير شركة النصر للعوازل الحرارية، إن أسعار منتجاتهم النهائية ارتفعت بين 20% لـ 25% منذ بداية الشهر الجارى جاءت أيضًا مدفوعة بارتفاع الدولار فى السوق الموازية الذى انعكس على بقية الخامات والتى تكون مستوردة أيضًا.

وأشارت إلى أن الشركة متخصصة فى تصنيع جميع أنواع العوازل الصوتية والحرارية والمائية، مضيفة أن انخفاض الطاقات الإنتاجية أو التوقف التام للبعض المصانع المحلية المتخصص فى تصنيع الخامات يجبر الشركة للتوجه نحو الاستيراد.

قالت نورهان العقاد، رئيس مجلس إدارة شركة العقاد للعوازل الحرارية، إن إعتماد الشركة على استيراد 60% من مدخلات الإنتاج أدى لزيادة الأسعار.

أوضحت أن سعر الصوف الزجاجى ارتفع 50% منذ يونيو الماضى وحتى الآن، بفعل تحرك الدولار فى السوق الموازى، ليصل إلى 1200 جنيه للفة، وهو مادة خام أساسية تعتمد على استيرادها من الإمارات والصين.

وقال ممدوح مرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن شركات المقاولات لا تستطيع الاستغناء أو تقليل نسب استخدام المواد العازلة، لأهميتها فى الحماية من عوامل التعرية الطبيعية كالأمطار والرطوبة و وتسريب مياه الصرف، وأن عدم تنفيذ أعمال العزل طبقًا للمواصفات الفنية يضر بهيكل وحوائط المبنى.

قال أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إن الارتفاعات السعرية للمواد العازلة دفعت القطاع العقارى نحو إبرام تعاقدات لفترات تصل إلى عام؛ بما يضمن الحفاظ على استقرار نسبى لأسعار المواد المواد العازلة.

أوضح أن تكلفة المواد العازلة فى الوحدة لا يتخطى الـ 5% من تكلفة الوحدة الإجمالية، وأن المواد العازلة تدخل فى جميع أركان المشروع ليس فقط الوحدات السكنية بالاعتماد على كافة أنواع المواد العازلة وفقاً للمطلبات.

وطالب محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، بضرورة تدخل الحكومة لفرض آليات لضبط الزيادات السعرية بما يدعم القطاع العقارى، ويوفر المواد العازلة بأسعار عادلة.