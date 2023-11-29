الارتفاعات السعرية للمواد العازلة تدفع شركات العقارات للبحث عن تعاقدات طويلة الأجل

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدوى: 15% زيادة فى خام البيتومين المدخل الرئيسى لصناعة المواد العازلة
ارتفعت أسعار المواد العازلة ما بين 10% و25% بداية من الشهر الحالى، مدفوعة برفع الشركات الحكومية أسعار المادة الخام الرئيسية التى تورد للشركات، ما دفع القطاع العقارى لإبرام اتفاقات طويلة للتحوط ضد تذبذب الأسعار.
وقال عاصم بدوي، مدير المبيعات بشركة الدولية لتكنولوجيا العزل” انسوتك”، إن أسعار المواد النهائية للمنتجات الشركة ارتفعت بين 10% و20%.
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وأرجع ذلك إلى رفع الشركات الحكومية التابعة لوزارة البترول لأسعار الخامات، وهى الوحيدة المعنية باستيرادها، وأن خام مثل مادة البيتومين تمثل 50% من المنتج النهائى ارتفع سعرها 15%. سيد: انخفاض الطاقات الإنتاجية لبعض مصانع الخامات يجبر الشركة للاعتماد على الاستيراد
قالت هناء سيد، مدير شركة النصر للعوازل الحرارية، إن أسعار منتجاتهم النهائية ارتفعت بين 20% لـ 25% منذ بداية الشهر الجارى جاءت أيضًا مدفوعة بارتفاع الدولار فى السوق الموازية الذى انعكس على بقية الخامات والتى تكون مستوردة أيضًا.
وأشارت إلى أن الشركة متخصصة فى تصنيع جميع أنواع العوازل الصوتية والحرارية والمائية، مضيفة أن انخفاض الطاقات الإنتاجية أو التوقف التام للبعض المصانع المحلية المتخصص فى تصنيع الخامات يجبر الشركة للتوجه نحو الاستيراد.
قالت نورهان العقاد، رئيس مجلس إدارة شركة العقاد للعوازل الحرارية، إن إعتماد الشركة على استيراد 60% من مدخلات الإنتاج أدى لزيادة الأسعار.
أوضحت أن سعر الصوف الزجاجى ارتفع 50% منذ يونيو الماضى وحتى الآن، بفعل تحرك الدولار فى السوق الموازى، ليصل إلى 1200 جنيه للفة، وهو مادة خام أساسية تعتمد على استيرادها من الإمارات والصين.
وقال ممدوح مرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن شركات المقاولات لا تستطيع الاستغناء أو تقليل نسب استخدام المواد العازلة، لأهميتها فى الحماية من عوامل التعرية الطبيعية كالأمطار والرطوبة و وتسريب مياه الصرف، وأن عدم تنفيذ أعمال العزل طبقًا للمواصفات الفنية يضر بهيكل وحوائط المبنى. أهاب: الشركات تلجأ لتعاقدات طويلة تصل إلى عام للتحوط من تذبذب الأسعار
قال أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إن الارتفاعات السعرية للمواد العازلة دفعت القطاع العقارى نحو إبرام تعاقدات لفترات تصل إلى عام؛ بما يضمن الحفاظ على استقرار نسبى لأسعار المواد المواد العازلة.
أوضح أن تكلفة المواد العازلة فى الوحدة لا يتخطى الـ 5% من تكلفة الوحدة الإجمالية، وأن المواد العازلة تدخل فى جميع أركان المشروع ليس فقط الوحدات السكنية بالاعتماد على كافة أنواع المواد العازلة وفقاً للمطلبات.
وطالب محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، بضرورة تدخل الحكومة لفرض آليات لضبط الزيادات السعرية بما يدعم القطاع العقارى، ويوفر المواد العازلة بأسعار عادلة.
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