المنتدى الاقتصادى العالمى: ثمانى صناعات تحتاج 13.5 تريليون دولار لإزالة الكربون

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قال المنتدى الاقتصادي العالمي إن قطاعات صناعية تمثل أكثر من 40% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية -وهو أعلى من انبعاثات أي دولة على حدة – تحتاج إلى حلول لتسريع تطوير التكنولوجيا، وبناء البنية التحتية الداعمة، وجمع رأس المال اللازم لتمويل التحول الأخضر.
وبحسب تقريره لتتبع التقدم الذي تحرزه قطاعات الصناعة الثقيلة والنقل في جميع أنحاء العالم، في جهودها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، أن ثماني صناعات تحتاج لاستثمارات جماعية تبلغ حوالي 13.5 تريليون دولار، من أجل مستقبل خالٍ من الكربون.
ووفقًا للتقرير المنشور على الموقع الرسمي الثلاثاء، فإن قطاعات الإنتاج (الفولاذ والأسمنت والألومنيوم والأمونيا)، والطاقة (النفط والغاز)، والنقل (الطيران والشحن والنقل بالشاحنات)، تعتمد على الوقود الأحفوري لتلبية 90% من احتياجاتها من الطاقة.
وأشار المنتدى إلى الحاجة لتدخل فعّال لضمان السير على المسار الصحيح نحو المستهدفات، ولا بد من استكمال ذلك بسياسات وحوافز قادرة على مساعدة الصناعات على التحول مع ضمان الوصول إلى الموارد الموثوقة والميسورة التكلفة والتي تشكل أهمية بالغة للنمو الاقتصادي.
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