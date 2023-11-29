المنتدى الاقتصادى العالمى: ثمانى صناعات تحتاج 13.5 تريليون دولار لإزالة الكربون

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“المملكة” تشتري أسهم الوليد بن طلال في سيتي جروب بـ1.7 مليار ريال ملياردير أمريكي:“الاحتياطي الفيدرالي” قد يخفض الفائدة بداية 2024 أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

قال المنتدى الاقتصادي العالمي إن قطاعات صناعية تمثل أكثر من 40% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية -وهو أعلى من انبعاثات أي دولة على حدة – تحتاج إلى حلول لتسريع تطوير التكنولوجيا، وبناء البنية التحتية الداعمة، وجمع رأس المال اللازم لتمويل التحول الأخضر.

وبحسب تقريره لتتبع التقدم الذي تحرزه قطاعات الصناعة الثقيلة والنقل في جميع أنحاء العالم، في جهودها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، أن ثماني صناعات تحتاج لاستثمارات جماعية تبلغ حوالي 13.5 تريليون دولار، من أجل مستقبل خالٍ من الكربون.

ووفقًا للتقرير المنشور على الموقع الرسمي الثلاثاء، فإن قطاعات الإنتاج (الفولاذ والأسمنت والألومنيوم والأمونيا)، والطاقة (النفط والغاز)، والنقل (الطيران والشحن والنقل بالشاحنات)، تعتمد على الوقود الأحفوري لتلبية 90% من احتياجاتها من الطاقة.

وأشار المنتدى إلى الحاجة لتدخل فعّال لضمان السير على المسار الصحيح نحو المستهدفات، ولا بد من استكمال ذلك بسياسات وحوافز قادرة على مساعدة الصناعات على التحول مع ضمان الوصول إلى الموارد الموثوقة والميسورة التكلفة والتي تشكل أهمية بالغة للنمو الاقتصادي.