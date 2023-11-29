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الأسهم المحلية في سوق دبي تربح 8.5 مليار درهم

11/29/2023 12:44:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 8.5 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في القطاع العقاري والمالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 مليار درهم في جلسة أمس إلى 3.552 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.875 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و677.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و523.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 372.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.1 ألف صفقة.

وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.33% رابحاً نحو 30.4 نقطة ليقفل عند 9308.89 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” مرتفعاً بنسبة 0.27% عند 9541.13 نقطة.

واستحوذ“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 225.09 مليون درهم ليغلق عند 400 درهم مرتفعاً بنسبة 0.13%، تلاه“الفا ظبي” بنحو 114.7 مليون درهم وأغلق عند 19.12 درهم بمكاسب 1.06%، ثم“ملتيبلاي” جاذباً 74.2 مليون درهم ليغلق عند 3.55 دره بارتفاع بنسبة 0.28%.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.35% أو ما يعادل 14.02 نقطة ليغلق عند 4008.61 نقطة بالغاً اعلى مستوياته في أكثر من شهر ونصف منذ 12 أكتوبر الماضي.

وتصدر“إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 113.4 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.66% عند 7.33 درهم، تلاه“الإمارات دبي الوطني” بسيولة 58.9 مليون درهم، وأقفل عند 17.85 درهم بمكاسب 1.13%، ثم“مصرف عجمان” بنحو 43.6 مليون درهم ووصل إلى مستوي 2.03 درهم.

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