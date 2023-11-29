الأسهم المحلية في سوق دبي تربح 8.5 مليار درهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 8.5 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في القطاع العقاري والمالي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 مليار درهم في جلسة أمس إلى 3.552 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.875 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و677.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و523.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 372.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.1 ألف صفقة.
وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.33% رابحاً نحو 30.4 نقطة ليقفل عند 9308.89 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” مرتفعاً بنسبة 0.27% عند 9541.13 نقطة.
واستحوذ“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 225.09 مليون درهم ليغلق عند 400 درهم مرتفعاً بنسبة 0.13%، تلاه“الفا ظبي” بنحو 114.7 مليون درهم وأغلق عند 19.12 درهم بمكاسب 1.06%، ثم“ملتيبلاي” جاذباً 74.2 مليون درهم ليغلق عند 3.55 دره بارتفاع بنسبة 0.28%.
وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.35% أو ما يعادل 14.02 نقطة ليغلق عند 4008.61 نقطة بالغاً اعلى مستوياته في أكثر من شهر ونصف منذ 12 أكتوبر الماضي.
وتصدر“إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 113.4 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.66% عند 7.33 درهم، تلاه“الإمارات دبي الوطني” بسيولة 58.9 مليون درهم، وأقفل عند 17.85 درهم بمكاسب 1.13%، ثم“مصرف عجمان” بنحو 43.6 مليون درهم ووصل إلى مستوي 2.03 درهم.
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