13 مليار دينار حجم إيرادات السياحة في تونس خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حققت الإيرادات السياحية في تونس بدايةً من أول العام الحالي وحتى يوم 27 نوفمبر الجاري 13.1 مليار دينار.

وذكر البنك المركزي التونسي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات سجلت ارتفاعًا بنسبة 32%، لتتحول قيمتها من 4.8 مليار دينار، خلال شهر نوفمبر 2022، إلى 6.4 مليار دينار حاليًا.

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ونوه البيان بارتفاع إيرادات العمل بالسياحة بنسبة 3.3%، لتبلغ 6.6 مليار دينار.

وأفاد البنك المركزي، ان هذه الزيادة، أدّت إلى زيادة المدخرات من العملة الصعبة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 24.8 مليار دينار إلى يوم 27 نوفمبر 2023، أي ما يعادل 111 يوم توريد، مقابل قيمة 21.9 مليار دينار (98 يوم توريد) قبل عام.