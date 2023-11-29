13 مليار دينار حجم إيرادات السياحة في تونس خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت الإيرادات السياحية في تونس بدايةً من أول العام الحالي وحتى يوم 27 نوفمبر الجاري 13.1 مليار دينار.
وذكر البنك المركزي التونسي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات سجلت ارتفاعًا بنسبة 32%، لتتحول قيمتها من 4.8 مليار دينار، خلال شهر نوفمبر 2022، إلى 6.4 مليار دينار حاليًا.
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ونوه البيان بارتفاع إيرادات العمل بالسياحة بنسبة 3.3%، لتبلغ 6.6 مليار دينار.
وأفاد البنك المركزي، ان هذه الزيادة، أدّت إلى زيادة المدخرات من العملة الصعبة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 24.8 مليار دينار إلى يوم 27 نوفمبر 2023، أي ما يعادل 111 يوم توريد، مقابل قيمة 21.9 مليار دينار (98 يوم توريد) قبل عام.
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