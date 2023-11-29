شعبة المخابز تقترح إنتاج رغيف خبز بجنيه لغير حاملى البطاقات التموينية

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت الشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية، بمقترح لوزارة التموين بقيام المخابز بإنتاج رغيف خبز حر بسعر 1 جنيه بجانب الرغيف المدعم وذلك لغير حاملى البطاقات التموينية.

ومن المقرر بيع الخبز للمواطنين من خلال كارت صادر من هيئة البريد وليس وزارة التموين ويتم سداد مبلغ الصرف في المكتب وليس المخبز.

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وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، إن المواطنين بحاجة لمنظومة توفر الخبز بجانب العيش المدعم، خاصة أن سعر الرغيف الحر في المخابز سيكون أقل من الخبز السياحي الذي يباع بسعر 2 جنيه.

وأضاف أن وزارة التموين تشرف على 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية كما يتم إنتاج الخبز المدعم لـ65 مليون مواطن في مصر.