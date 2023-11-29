شعبة المخابز تقترح إنتاج رغيف خبز بجنيه لغير حاملى البطاقات التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدمت الشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية، بمقترح لوزارة التموين بقيام المخابز بإنتاج رغيف خبز حر بسعر 1 جنيه بجانب الرغيف المدعم وذلك لغير حاملى البطاقات التموينية.
ومن المقرر بيع الخبز للمواطنين من خلال كارت صادر من هيئة البريد وليس وزارة التموين ويتم سداد مبلغ الصرف في المكتب وليس المخبز.
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وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، إن المواطنين بحاجة لمنظومة توفر الخبز بجانب العيش المدعم، خاصة أن سعر الرغيف الحر في المخابز سيكون أقل من الخبز السياحي الذي يباع بسعر 2 جنيه.
وأضاف أن وزارة التموين تشرف على 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية كما يتم إنتاج الخبز المدعم لـ65 مليون مواطن في مصر.
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