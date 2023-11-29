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20% زيادة مستهدفة فى إنتاج ماستر جولد خلال 2024

11/29/2023 12:44:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مصطفى صابر العضو المنتدب لشركة“ماستر جولد”، إن الشركة تنتج نحو 10 آلاف قطعة مشغولات ذهبية و2000 سبيكة شهريا ومن المستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% خلال العام المقبل.

وأضاف صابر لـ”البورصة”، أن مصنع“ماستر جولد” يضم نحو 600 عامل فى الوقت الحالى، ومن المتوقع زيادتهم إلى 1000 عامل بعد التوسعات.

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وأوضح أن الشركة تركز على صناعة المشغولات الذهبية فى الوقت الحالى وزيادة المبيعات محليا، مشيرا إلى أن شعبة الذهب تدعم زيادة الصادرات وإتاحة الفرصة أمام المنتج المصرى خارجيا.

وقال إن الشركة صدرت للعديد من الدول مثل السعودية وتركيا والإمارات وتستهدف زيادة صادراتها خلال العام الحالى بنسبة 5%.

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