20% زيادة مستهدفة فى إنتاج ماستر جولد خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مصطفى صابر العضو المنتدب لشركة“ماستر جولد”، إن الشركة تنتج نحو 10 آلاف قطعة مشغولات ذهبية و2000 سبيكة شهريا ومن المستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% خلال العام المقبل.
وأضاف صابر لـ”البورصة”، أن مصنع“ماستر جولد” يضم نحو 600 عامل فى الوقت الحالى، ومن المتوقع زيادتهم إلى 1000 عامل بعد التوسعات.
موضوعات متعلقة
((بنده)) تستثمر 80 مليون جنيه فى فرع ((ألفا ماركت)) بالمعادى أمازون تحقق مبيعات قياسية تجاوزت مليار منتج خلال 11 يومًا شعبة المخابز تقترح إنتاج رغيف خبز“بجنيه” لغير حاملى البطاقات التموينية
وأوضح أن الشركة تركز على صناعة المشغولات الذهبية فى الوقت الحالى وزيادة المبيعات محليا، مشيرا إلى أن شعبة الذهب تدعم زيادة الصادرات وإتاحة الفرصة أمام المنتج المصرى خارجيا.
وقال إن الشركة صدرت للعديد من الدول مثل السعودية وتركيا والإمارات وتستهدف زيادة صادراتها خلال العام الحالى بنسبة 5%.
MENAFN29112023000202011048ID1107505791
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.