ما الذى سيتغير مع مجلس إدارة البنك المركزى الجديد؟

شكل رئيس الجمهورية مجلس إدارة جديد، لكنه مؤقت، للبنك المركزى بعد انتهاء مدة المجلس السابق مطلع الشهر الحالى، فى وقت تمر فيه البلاد بأزمة عملة طال أمدها.

وبينما يمكن النظر إلى المجلس الجديد على أنه أكثر تجانسًا باعتبار أن المجلس السابق كان محسوبًا بطريقة أو أخرى على المحافظ السابق للبنك المركزى، لكن الخيارات المتاحة أمامه قد لا تكون كثيرة للتعامل مع الوضع الحالى.

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وشهد التشكيل الجديد خروج نائب المحافظ السابق جمال نجم، وثلاثة خبراء آخرين، وضم 5 أعضاء جدد، بينهم طارق الخولى، نائبًا للمحافظ بدلًا لنجم، فيما استمر حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى. بداية من 27 نوفمبر ولمدة عام.

وبذلك يكون قد خرج عضوان من أعضاء لجنة السياسة النقدية الخمسة المنبثقة عن مجلس الإدارة وهما جمال نجم وأشرف العربى وسيحل الخولى محل نجم ومن غير المعروف بعد ما إذا كان سيحل شخص آخر محل العربى.

كما ستشهد لجنة المخاطر والمراجعة تغييرات بعد أن فقدت رئيسها أشرف العربى وأحد عضويها تامر الدقاق، وهى اللجنة المختصة بدراسة القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية للبنك ودراسة وتقديم توصيات بخصوص نظام الرقابة الداخلية بالبنك، كما تقوم بتقييم مستوى درجة تعرض وتحمل البنك للمخاطر والاطلاع على تقارير المخاطر الدورية ومراجعة الأطر والسياسات الخاصة بقطاع إدارة المخاطر المركزية وأمن المعلومات وتقييم مدى فعالية أداء القطاع.

وستطال التغييرات لجنة التطوير المصرفى، والتى تتولى دراسة المشروعات التي من شأنها النهوض بالقطاع المصرفي وتعزيز التنافسية به وتطوير الخدمات المصرفية، ودراسة الأمور الفنية المتعلقة بعمليات الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم التي يمكن أن تتم بالجهاز المصرفي، ويترأس اللجنة نائب المحافظ رامى أبو النجا وتضم 5 أعضاء خرج 4 منهم من التشكيل الجديد لمجلس الإدارة ولم يتبق منهم إلا على الفرماوى خبير التكنولوجيا.

أما لجنة الاستثمار وأسواق المال فى البنك ففقدت رئيسها جمال نجم وأحد أعضائها وهو أشرف العربى، وتتولى اللجنة مراجعة الاستراتيجية العامة للاستثمار، ودرجة المخاطر المسموح بها، ومعايير ومحددات الاستثمار بالنسبة لمحافظ الاستثمار الداخلية والخارجية، واستراتيجية توزيع الأصول، ومعايير اختيار مدراء الاستثمار الجدد، ودراسة آليات العمل والسياسات الاستثمارية لصناديق استثمار الابتكار وريادة الأعمال ومتابعة خطوات تنفيذها.

ما الذى نتوقعه من المجلس الجديد؟

قال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والعضو السابق فى مجلس إدارة البنك المركزى، إن تغيير مجلس الإدارة يعد تغيير دورى متوقع، لن يؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزى، بل السياسات مستمرة وستظل كما هى.

وأضاف الفقى، أن تلك السياسات الخاصة باستهداف التضخم غير مرتبطة بشخص محافظ البنك المركزى، ولكن هناك خطوط عريضة لا تتغير مثل السياسات النقدية، خاصة أن محافظ البنك المركزى باقٍ كما هو.

تابع أنه من الممكن أن نشهد تغيير فى سياسات الرقابة والإشراف على البنوك بسبب تغيير المسؤول عنها فى التغيرات الأخيرة.

وقال عضو سابق بمجلس إدارة البنك المركزى، إن فترة عام التى حددها قرار تشكيل المجلس غير كافية لوضع سياسات واستراتيجيات جديدة، وأنها أقرب لتسيير الأعمال منها فترة لإحداث تغييرات بالسياسة النقدية، أو بالسياسات الرقمية.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، والعضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزى، إن الإجراء الأهم الذى يجب العمل عليه خلال الفترة المُقبلة، هو استهداف مستوى معين من تدفقات النقد الأجنبى وعجز الحساب الجارى، سواء اتخذ البنك المركزى قرارًا بتحرير سعر الصرف أم لا.

أوضح أن البنك المركزى لا يعمل بشكل منعزل بل تكمله سياسات الحكومة، وأن الإجراءات التى اتخذتها الأخيرة مؤخرًا تساعده على رسم صورة للتدفقات، بينها دراسة السماح لغير المصريين بتملك العقارات على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.

وتطرق إلى أن جدولة الديون أداة ثانوية بشأن الحفاظ على الموارد الدولارية، أما الهدف الجوهرى هو تنشيط التدفقات الأجنبية.

وارتفع الدين الخارجى لمصر، خلال السنوات الأخيرة، بصورة متسارعة، وفى مارس الماضى تجاوز 165.4 مليار دولار، فيما ينتظر مصر جدول سداد مزدحم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب آخر جدولة مُعلنة من قِبل البنك المركزى المصرى يتعين على مصر سداد 84.5 مليار دولار ديوناً متوسطة وطويلة الأجل تُستحق خلال الفترة بين 2024 و2028، فى وقت تُعانى فيه نقص السيولة بالعملة الأجنبية فى ظل أزمة اقتصادية أعقبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبالنسبة لتحقيق مستهدف البنك المركزى بشأن خفض مُعدل التضخم إلى مستوى 7%، قال سامى، إن التضخم مُشكلة اقتصادية، مواجهتها تتطلب مجموعة من الإجراءات والأدوات مجتمعة، والسياسات النقدية تساهم فى الحد منها بالتوازى مع تضافر عدة جهود أخرى.

وتعيش مصر خلال الشهور الأخيرة أعلى معدلات تضخم مسجلة فى تاريخها، وتقترب مستوياته فى الوقت الحالى من 40%، بينما تدور أسعار الفائدة لدى البنك المركزى حول 20%.

وقال ماجد فهمى، الرئيس الأسبق لبنك تنمية الصادرات، إنه يجب إعادة الثقة للأفراد فى الاقتصاد المصرى حتى تعود التدفقات الدولارية لوتيرة تساعد على إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، والتى تسربت للاقتصاد غير الرسمى بسبب الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازى.

وتخطى سعر الدولار فى السوق الموازية، حاجز 51 جنيهًا.

وأضاف فهمى، أن تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك جزء من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات لا تدخل بالكامل للقطاع المصرفى، ما خلق نقصًا فى المعروض، وفور إنهاء حالة عدم الثقة فى العملة المحلية ستعود التدفقات الدولارية لوتيرتها، الأمر الذى سينعكس إيجابًا على معدل التضخم.

وأوضح أن التضخم الذى نواجهه حاليًا، غير ناتج عن العرض والطلب الذى تستهدفه لجنة السياسات النقدية، ولكنه ناتج عن ارتفاع سعر العملة نتيجة نقص المعروض منها، وإنهاء تلك الأزمة مرتبط بزيادة التدفقات الدولارية.