أفضل نجيب رئيسًا تنفيذيًا لبنك SAIB حتى مارس المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية“SAIB” تعيين فهمى كمال حنا رئيسا غير تنفيذى لمجلس إدارة البنك، وتعيين أفضل نجيب رئيسا تنفيذيا للبنك، ومنح الأخير ذات الصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المنصوص عليها فى النظام الأساسى للبنك.
وينفذ القرار اعتبارًا من 27 نوفمبر 2023 وحتى تاريخ إعادة تشكيل دورة مجلس إدارة البنك فى مارس 2024.
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وأوضح البنك فى إفصاح للبورصة المصرية، أن تلك القرارات مرهونة بموافقة البنك المركزى المصرى الكتابية.
وتمت الموافقة على استقالة طارق الخولى من منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك“SAIB”، بعد تعيينه نائبا لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، وفقًا لقرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة“المركزى” لمدة عام برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال المحافظ.
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