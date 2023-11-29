أفضل نجيب رئيسًا تنفيذيًا لبنك SAIB حتى مارس المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية“SAIB” تعيين فهمى كمال حنا رئيسا غير تنفيذى لمجلس إدارة البنك، وتعيين أفضل نجيب رئيسا تنفيذيا للبنك، ومنح الأخير ذات الصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المنصوص عليها فى النظام الأساسى للبنك.

وينفذ القرار اعتبارًا من 27 نوفمبر 2023 وحتى تاريخ إعادة تشكيل دورة مجلس إدارة البنك فى مارس 2024.

موضوعات((المركزى)) يشدد على تطبيق قواعد الأمن السيبرانى فى البنوك بعد أزمة ((فورى)) “CIB” ينجح فى إتمام عملية توريق بـ15 مليار جنيه لصالح“المجتمعات العمرانية” “إى فاينانس” تتعاون مع“IBM” لإنشاء منصة مصرفية بالذكاء الاصطناعى

وأوضح البنك فى إفصاح للبورصة المصرية، أن تلك القرارات مرهونة بموافقة البنك المركزى المصرى الكتابية.

وتمت الموافقة على استقالة طارق الخولى من منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك“SAIB”، بعد تعيينه نائبا لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، وفقًا لقرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة“المركزى” لمدة عام برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال المحافظ.