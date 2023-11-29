أبو حلقة: غرفة الجلود تستهدف توفير مجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسعى غرف الجلود لضم 13 ألف منشأة غير رسمية للقطاع الرسمي
حصلت غرفة صناعة الجلود على موافقة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بشأن استغلال وحدات المجمع الصناعى الجديد فى منطقة عزبة الهجانة التابعة للجهاز- الذى تم العمل على تطويرها من قِبل الجهاز.
وكشف يحيى أبو حلقة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود فى اتحاد الصناعات، لـ”البورصة” أن المجمع الصناعى الجديد يتكون من 8 وحدات، كل وحدة مكونة من 3 أدوار بمتوسط مساحة 250 مترا للطابق الواحد.
موضوعات متعلقة
((هيبة)): الإعلان عن مناطق حرة جديدة الفترة المقبلة الارتفاعات السعرية للمواد العازلة تدفع شركات العقارات للبحث عن تعاقدات طويلة الأجل ((تكنو فريم)) للألومنيوم تنشئ مصنعًا بالعاشر من رمضان باستثمارات 200 مليون جنيه
أضاف أن الغرفة أغلقت باب تلقى الطلبات لتلك المنطقة لوصول عدد الطلبات إلى 20 منشأة، مؤكداً أن عملية الاختيار ستتم من خلال قرعة للمتقدمين.
وذكر أن الغرفة حصلت على موافقة الجهاز أيضًا لاستغلال المجمع الخدمى التابع لها فى بمدينة نصر الذى يضم 21 وحدة وتشغيلها كمجمع متخصص للصناعات الجلدية.
أوضح أن خطة الغرفة تتمثل فى السعى نحو توفير مجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، نظراً لأن أغلب قطاع صناعة الجلود يعانى من تواجده فى مناطق سكنية لذلك تسعى المصانع والورش لاقتناص الفرص والحصول على الوحدات المطروحة للانتقال لمناطق صناعية.
اقرأ أيضا:“صناعة الجلود” تتفاوض للحصول على وحدات جديدة من“مشروعات الأراضى”
وقدر أعداد أعضاء الغرفة تقدر بـ 1800 عضو بين 800 منشأة خاصة بصناعة الأحذية، و150 منشأة لصناعة الحقائب والأحزمة بجانب منشآت خاصة بصناعة مستلزمات الاحذية، وذكر أن معظم أعضاء الغرفة من المنشآت صغيرة وأن المنشآت الكبرى لا يتجاوز عددها 10%.
وذكر أن الغرفة تسعى للحصول على وحدات أخرى لتقنين أوضاع الورش غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمى، وأن عددًا من الشركات انضم للغرفة مؤخرًا.
وأشار إلى أن إجمالى عدد مصانع القطاع غير الرسمية تُقدر بـ 13 ألف منشأة، وأن الحوافز الحكومية المتمثلة فى المبادرات التمويلية تشجع القطاع غير الرسمى للانضمام للغرفة بما يضمن قدرة المنشآت على الحصول على تمويلات ضمن مبادرة 11% الخاصة بالصناعة.
أشار إلى وجود 120 وحدة صناعية داخل مدينة الروبيكى لم يتم طرحها إلى الآن، وأن أعضاء الغرفة تطالب بتسريع عمليات الطرح والتسعير الخاص بها بجانب توضيح تفاصيل استغلالها هل سيكون إيجار أم تملك للمستثمرين. مصانع قطاع الجلود تغطى أكثر من 50% من احتياجات السوق
أضاف أن مصانع قطاع الجلود تغطى أكثر من 50% من احتياجات السوق، وأن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين يمثل تحدياً أمام القطاع للنمو.
وذكر أن أزمة الاستيراد سلاح ذو حدين فرغم أنها فتحت مجال لزيادة حصة المنتجات المحلية على حساب المنتج المستورد، لكن فى الوقت نفسه، وضعت تحدى أمام الصناع، نظراً لاستيراد 40% من خامات التصنيع من الخارج متمثلة فى مواد كيمائية للدباغة بجانب بعض مستلزمات التصنيع، موضحاً أن 95 مدخلا يستخدم لتصنيع الحذاء.
وكشف أن غرفة صناعة الجلود تسعى للتواصل مع غرفة صناعة الكيماويات من أجل توطين تصنيع بعض المواد الكيماوية الخاصة بالدباغة، بما يدعم زيادة الاعتماد على البديل المحلى.
نائب رئيس غرفة صناعة الجلود خلال حواره مع“البورصة”
وأشار إلى أن مصانع المستلزمات المحلية شهدت نمواً فى جودتها خلال الفترة الماضية بدعم من زيادة الطلب.
وقال إن قطاع صناعة نعال الأحذية استطاع تلبية أكثر من 60% من متطلبات مصانع الأحذية، نظراً لارتفاع جودة المنتجات بإجمالى أعداد مصانع تصل لـ 150 مصنعاً.
استطرد أن الجلود الطبيعية متوافر محلياً إلا أن الجلود الصناعية يتم استيرادها من دول مثل الصين وتركيا وإيطاليا، نظراً لعدم توافر مصانع لتصنيع الجلود بالجودة المطلوبة محلياً، وأن أعداد مصانع الجلود الصناعية لا تتجاوز 10 مصانع على مستوى الجمهورية. اقرأ أيضا: غرفة الجلود تعتزم تشغيل مجمع للصناعات الجلدية بمدينة نصر
وقال إن الجلود الصناعية يتم استخدامها بنسبة 95% فى الأحذية والحقائب الحريمى، لتماشيها بصورة أكبر مع تصميمات الموضة بخلاف الأحذية الرجالى التى تعتمد على 90% جلود طبيعية.
أوضح أن الغرفة تسعى نحو زيادة صادرات القطاع بالاعتماد على ارتفاع جودة المنتجات النهائية وقدرتها على كسب ثقة المستهلكين فى الدول العربية خاصة الأردن وليبيا بالإضافة إلى تواجده بشكل قوى داخل السوق الأفريقى خاصة كينيا وغينيا.
وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 10.8% خلال النصف الأول من 2023 لتبلغ 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون دولار خلال النصف الأول 2022 وفقاً للمجلس التصديرى للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية.
أوضح أن الغرفة تسعى لإقامة معرض دائم فى ليبيا خلال الفترة القادمة، بما يدعم نفاذ المنتجات النهائية للسوق الليبى، وأن الغرفة تطلع نحو إقامة معارض دائمة فى بعض الدول التى يجد بها المنتج المصرى قبولاً خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى تنظيم الغرفة الدورة الثامنة عشر من معرض القاهرة الدولى للجلود المنعقد 26 يناير 2024 بمركز القاهرة الدولى للمعارض والمؤتمرات بمشاركة 140 بالإضافة لـ 150 مستوردا من دول عربية وأفريقية.
MENAFN29112023000202011048ID1107505788