أبو حلقة: غرفة الجلود تستهدف توفير مجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة

حصلت غرفة صناعة الجلود على موافقة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بشأن استغلال وحدات المجمع الصناعى الجديد فى منطقة عزبة الهجانة التابعة للجهاز- الذى تم العمل على تطويرها من قِبل الجهاز.

وكشف يحيى أبو حلقة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود فى اتحاد الصناعات، لـ”البورصة” أن المجمع الصناعى الجديد يتكون من 8 وحدات، كل وحدة مكونة من 3 أدوار بمتوسط مساحة 250 مترا للطابق الواحد.

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أضاف أن الغرفة أغلقت باب تلقى الطلبات لتلك المنطقة لوصول عدد الطلبات إلى 20 منشأة، مؤكداً أن عملية الاختيار ستتم من خلال قرعة للمتقدمين.

وذكر أن الغرفة حصلت على موافقة الجهاز أيضًا لاستغلال المجمع الخدمى التابع لها فى بمدينة نصر الذى يضم 21 وحدة وتشغيلها كمجمع متخصص للصناعات الجلدية.

أوضح أن خطة الغرفة تتمثل فى السعى نحو توفير مجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، نظراً لأن أغلب قطاع صناعة الجلود يعانى من تواجده فى مناطق سكنية لذلك تسعى المصانع والورش لاقتناص الفرص والحصول على الوحدات المطروحة للانتقال لمناطق صناعية.

وقدر أعداد أعضاء الغرفة تقدر بـ 1800 عضو بين 800 منشأة خاصة بصناعة الأحذية، و150 منشأة لصناعة الحقائب والأحزمة بجانب منشآت خاصة بصناعة مستلزمات الاحذية، وذكر أن معظم أعضاء الغرفة من المنشآت صغيرة وأن المنشآت الكبرى لا يتجاوز عددها 10%.

وذكر أن الغرفة تسعى للحصول على وحدات أخرى لتقنين أوضاع الورش غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمى، وأن عددًا من الشركات انضم للغرفة مؤخرًا.

وأشار إلى أن إجمالى عدد مصانع القطاع غير الرسمية تُقدر بـ 13 ألف منشأة، وأن الحوافز الحكومية المتمثلة فى المبادرات التمويلية تشجع القطاع غير الرسمى للانضمام للغرفة بما يضمن قدرة المنشآت على الحصول على تمويلات ضمن مبادرة 11% الخاصة بالصناعة.

أشار إلى وجود 120 وحدة صناعية داخل مدينة الروبيكى لم يتم طرحها إلى الآن، وأن أعضاء الغرفة تطالب بتسريع عمليات الطرح والتسعير الخاص بها بجانب توضيح تفاصيل استغلالها هل سيكون إيجار أم تملك للمستثمرين.

أضاف أن مصانع قطاع الجلود تغطى أكثر من 50% من احتياجات السوق، وأن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين يمثل تحدياً أمام القطاع للنمو.

وذكر أن أزمة الاستيراد سلاح ذو حدين فرغم أنها فتحت مجال لزيادة حصة المنتجات المحلية على حساب المنتج المستورد، لكن فى الوقت نفسه، وضعت تحدى أمام الصناع، نظراً لاستيراد 40% من خامات التصنيع من الخارج متمثلة فى مواد كيمائية للدباغة بجانب بعض مستلزمات التصنيع، موضحاً أن 95 مدخلا يستخدم لتصنيع الحذاء.

وكشف أن غرفة صناعة الجلود تسعى للتواصل مع غرفة صناعة الكيماويات من أجل توطين تصنيع بعض المواد الكيماوية الخاصة بالدباغة، بما يدعم زيادة الاعتماد على البديل المحلى.

نائب رئيس غرفة صناعة الجلود خلال حواره مع“البورصة”

وأشار إلى أن مصانع المستلزمات المحلية شهدت نمواً فى جودتها خلال الفترة الماضية بدعم من زيادة الطلب.

وقال إن قطاع صناعة نعال الأحذية استطاع تلبية أكثر من 60% من متطلبات مصانع الأحذية، نظراً لارتفاع جودة المنتجات بإجمالى أعداد مصانع تصل لـ 150 مصنعاً.

استطرد أن الجلود الطبيعية متوافر محلياً إلا أن الجلود الصناعية يتم استيرادها من دول مثل الصين وتركيا وإيطاليا، نظراً لعدم توافر مصانع لتصنيع الجلود بالجودة المطلوبة محلياً، وأن أعداد مصانع الجلود الصناعية لا تتجاوز 10 مصانع على مستوى الجمهورية.

وقال إن الجلود الصناعية يتم استخدامها بنسبة 95% فى الأحذية والحقائب الحريمى، لتماشيها بصورة أكبر مع تصميمات الموضة بخلاف الأحذية الرجالى التى تعتمد على 90% جلود طبيعية.

أوضح أن الغرفة تسعى نحو زيادة صادرات القطاع بالاعتماد على ارتفاع جودة المنتجات النهائية وقدرتها على كسب ثقة المستهلكين فى الدول العربية خاصة الأردن وليبيا بالإضافة إلى تواجده بشكل قوى داخل السوق الأفريقى خاصة كينيا وغينيا.

وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 10.8% خلال النصف الأول من 2023 لتبلغ 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون دولار خلال النصف الأول 2022 وفقاً للمجلس التصديرى للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية.

أوضح أن الغرفة تسعى لإقامة معرض دائم فى ليبيا خلال الفترة القادمة، بما يدعم نفاذ المنتجات النهائية للسوق الليبى، وأن الغرفة تطلع نحو إقامة معارض دائمة فى بعض الدول التى يجد بها المنتج المصرى قبولاً خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى تنظيم الغرفة الدورة الثامنة عشر من معرض القاهرة الدولى للجلود المنعقد 26 يناير 2024 بمركز القاهرة الدولى للمعارض والمؤتمرات بمشاركة 140 بالإضافة لـ 150 مستوردا من دول عربية وأفريقية.