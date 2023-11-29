رئيسا الاستثمار والبورصة يبحثان التعاون لتطوير مناخ الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أوجه التعاون المشترك.

وناقش الجانبان، العمل على سرعة إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات المساهمة وعلى الأخص المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر.

موضوعات((هيبة)): الإعلان عن مناطق حرة جديدة الفترة المقبلة الارتفاعات السعرية للمواد العازلة تدفع شركات العقارات للبحث عن تعاقدات طويلة الأجل ((تكنو فريم)) للألومنيوم تنشئ مصنعًا بالعاشر من رمضان باستثمارات 200 مليون جنيه

وأشار حسام هيبة إلى أن اللقاء تناول دراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الاعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل على تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

وقال، أحمد الشيخ إن الجانبين اتفقا على تيسير الإجراءات، وسرعة إنهاء إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتعديلات النظم الأساسية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، وكذلك سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في قطاعي الصحة والدواء.

واتفق الطرفان على استمرار الهيئة العامة للاستثمار في تلقي طلبات الاستحواذ ونقل ملكية أسهم شركات قطاعي الصحة والدواء وفق قوائم مستندات محددة، ومخاطبة الجهات المعنية وإبلاغ مقدمي الطلبات فور ورود موافقة الجهات المعنية، ليتوجه طالب التنفيذ للبورصة لاتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.

وشمل الاتفاق، موافاة البورصة بقوائم المستندات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار في حالات زيادة رؤوس الأموال وغيرها من حالات تعديل النظام الأساسي لتقوم البورصة بإرسالها إلى الشركات فور صدور أي قرار يتعلق بهذه الحالات، ويتم استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة في المخاطبات الصادرة لتلك الشركات لحين انتهاء الإجراءات لديهما.

واتفقا أيضا على التوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بفروع مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة، تفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، لتكثيف التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشركات المساهمة على القيد في البورصة لما توفره من مكانية التمويل والتوسع لتلك الشركات.

وأثمر الاجتماع عن التخطيط لإعادة تفعيل استقبال وتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات الخاصة بالشركات المقيدة عبر البريد الإلكتروني المشترك بين الهيئة والبورصة وعرضها على اللجنة المشتركة بين الهيئة والب4ورصة على وجه السرعة.