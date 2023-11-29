وثاق للتأمين تتعاقد مع كاشير وبلنك لتحصيل الأقساط إلكترونيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة وثاق للتأمين التكافلى مع شركتى“كاشير” و”بلنك” للدفع الإلكترونى؛ لتحصيل الأقساط المستحقة للشركة من العملاء إلكترونيا.
وقال أحمد عبد العاطى، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة“وثاق”، إن التعاقد يتيح لعملاء“وثاق” دفع الأقساط المستحقة للشركة وسدادها إلكترونيا من خلال كارت الدفع الإلكترونى لعملاء بنوك“الأهلى” و”مصر” و”الإمارات دبى” بالإضافة إلى الموقع الإلكترونى للشركة.
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وأضاف عبد العاطى لـ”البورصة”، أن التعاقد يسمح بتقسيط الأقساط المستحقة للشركة لمدد مختلفة تتنوع ما بين 3 شهور أو 6 شهور، وفقا لرغبة العميل.
ووفقا لعبد العاطى؛ يأتى التعاقد مع“كاشير” و”بلنك” ضمن خطة الشركة للتحول الرقمى وميكنة عملياتها التشغيلية بهدف التيسير على العملاء فى الحصول على التغطيات التأمينية المختلفة وخاصة عملاء الوثائق الفردية.
فى سياق متصل؛ كشف عبد العاطى عن خطة الشركة افتتاح فرع جديد لها خلال الربع الأخير من العام المقبل ضمن خطة التوسع الجغرافية للشركة.
وقال إن قائمة الفروع الحالية للشركة تضم 9 فروع بخلاف المقر الرئيسى؛ تشمل كلا من المهندسين ومدينة نصر والمنصورة والزقازيق ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية إضافة إلى فرعين بمحافظة الأسكندرية.
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