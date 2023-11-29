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وثاق للتأمين تتعاقد مع كاشير وبلنك لتحصيل الأقساط إلكترونيا

11/29/2023 12:44:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت شركة وثاق للتأمين التكافلى مع شركتى“كاشير” و”بلنك” للدفع الإلكترونى؛ لتحصيل الأقساط المستحقة للشركة من العملاء إلكترونيا.

وقال أحمد عبد العاطى، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة“وثاق”، إن التعاقد يتيح لعملاء“وثاق” دفع الأقساط المستحقة للشركة وسدادها إلكترونيا من خلال كارت الدفع الإلكترونى لعملاء بنوك“الأهلى” و”مصر” و”الإمارات دبى” بالإضافة إلى الموقع الإلكترونى للشركة.

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وأضاف عبد العاطى لـ”البورصة”، أن التعاقد يسمح بتقسيط الأقساط المستحقة للشركة لمدد مختلفة تتنوع ما بين 3 شهور أو 6 شهور، وفقا لرغبة العميل.

ووفقا لعبد العاطى؛ يأتى التعاقد مع“كاشير” و”بلنك” ضمن خطة الشركة للتحول الرقمى وميكنة عملياتها التشغيلية بهدف التيسير على العملاء فى الحصول على التغطيات التأمينية المختلفة وخاصة عملاء الوثائق الفردية.

فى سياق متصل؛ كشف عبد العاطى عن خطة الشركة افتتاح فرع جديد لها خلال الربع الأخير من العام المقبل ضمن خطة التوسع الجغرافية للشركة.

وقال إن قائمة الفروع الحالية للشركة تضم 9 فروع بخلاف المقر الرئيسى؛ تشمل كلا من المهندسين ومدينة نصر والمنصورة والزقازيق ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية إضافة إلى فرعين بمحافظة الأسكندرية.

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