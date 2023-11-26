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وفاة الفنان المصري طارق عبد العزيز عن عمر ناهز 55 عاما

11/26/2023 3:14:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفي الفنان المصري
طارق عبد العزيز اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات ليتم نقله إلى أحد المستشفيات .

وعمل الفنان الراحل منذ عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الفرق الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" على المسرح الثقافي الفرنسي، وبدأ حياته الفنية من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

ومن أشهر أدواره في البدايات دوره في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودوره في "فيلم ثقافي"، وشارك مع عمرو دياب في فيلم "طول الليالي" عام 1999 وفيلم "القصة في كلمتين" عام 2000، وكان آخر أعمال طارق عبد العزيز، مشاركته في مسلسل "أعمل ايه".

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