وفاة الفنان المصري طارق عبد العزيز عن عمر ناهز 55 عاما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توفي الفنان المصري
طارق عبد العزيز اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات ليتم نقله إلى أحد المستشفيات .
وعمل الفنان الراحل منذ عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الفرق الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" على المسرح الثقافي الفرنسي، وبدأ حياته الفنية من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".
ومن أشهر أدواره في البدايات دوره في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودوره في "فيلم ثقافي"، وشارك مع عمرو دياب في فيلم "طول الليالي" عام 1999 وفيلم "القصة في كلمتين" عام 2000، وكان آخر أعمال طارق عبد العزيز، مشاركته في مسلسل "أعمل ايه".
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