سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة في ظل تأثر المملكة بمنخفض جوي اعتبارا من الليلة وحتى يوم غد الاثنين.

وحذرت السلطة من تشكل السيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية وخاصة في المناطق الشمالية.



وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والاليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.

وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

كما أكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن اقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.