إعلام إسرائيلي: الجيش تسلم الدفعة الثالثة من المحتجزين

إعلام إسرائيلي: الجيش تسلم الدفعة الثالثة من المحتجزين
التاريخ
11/26/2023 3:12:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المحتجزين ضمن الدفعة الثالثة سُلموا إلى الجيش الإسرائيلي، وهم في طريقهم لمعبر قريب من كيبوتس بئيري، وذلك بعد تسليمهم من قبل كتائب القسام إلى الصليب الأحمر الدولي.
ومن المخطط أن تفرج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرا فلسطينيا من الأطفال خلال الساعات القادمة بعد تسلمها الدفعة الثالثة من المحتجزين.
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