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إعلام إسرائيلي: الجيش تسلم الدفعة الثالثة من المحتجزين

11/26/2023 3:12:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المحتجزين ضمن الدفعة الثالثة سُلموا إلى الجيش الإسرائيلي، وهم في طريقهم لمعبر قريب من كيبوتس بئيري، وذلك بعد تسليمهم من قبل كتائب القسام إلى الصليب الأحمر الدولي.


ومن المخطط أن تفرج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرا فلسطينيا من الأطفال خلال الساعات القادمة بعد تسلمها الدفعة الثالثة من المحتجزين.

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