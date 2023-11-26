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الوريكات: بدء صرف آخر دفعات دعم المحروقات لمشغلي النقل الإثنين

11/26/2023 3:12:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات أنّ آخر دفعة من دعم المحروقات لسائقي ومشغلي وسائط النقل العام سيبدأ صرفها غدًا الإثنين.
وقال الوريكات خلال اجتماع للجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، إنّه تم توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع نقليات جديد في الزرقاء بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 12 مليون دينار، على قطعة أرض تقدر بحوالي 60 دونما.
وبين أن الدعم الذي يتعلق بطلبة الجامعات مستمر، بينما يتم حاليا إمكانية زيادة حجمه، مبينا أن الهيئة أعدت مسودة نظام لصندوق دعم النقل العام وجرى رفعه لمجلس الوزراء.




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