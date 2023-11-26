الخصاونة: نعمل على إيجاد بدائل إذا انقطع الغاز المتدفق من إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن الأردن يعمل على إيجاد بدائل في حال انقطع الغاز الطبيعي المتدفق من إسرائيل باتجاه المملكة، مشيرا إلى تواصل مع دولتين عربيتين في هذا الصدد.



وقال الخصاونة في تصريحات تلفزيونية، إن اتفاقية الغاز مع إسرائيل "ليست على طاولة الإلغاء"، مشيرا إلى أن الأردن يحترم التزاماته التعاقدية.



واتفاقية الغاز موقعة بين شركة نوبل الأميركية وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية بحسب ما ذكر الخصاونة.



وتحدث عن مخاوف أردنية من انقطاع الغاز القادم من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط، لكنه قال: "لم نر أي بوادر تقول إن هذا الأمر سيحصل".

الخصاونة قال إن الأردن "يخطط لمختلف السيناريوهات والاحتمالات في ظل عدوان وحرب" مستمرة على قطاع غزة.



واستطلع الأردن "عددا من البدائل التي لها كلف مالية أعلى" إذ تصل إلى 45 مليون دينار شهريا إذا انتقلنا للغاز المسال و115 مليون دينار شهريا إذا انتقلنا إلى الديزل" على ما شرح الخصاونة، لكنه جدد التأكيد بأن "لا مؤشر لانقطاع الغاز".



وقال إن الأردن "تحدث مع دولتين في الخليج العربي وأبدوا الاستعداد لتلبية احتياجاتنا من هذه الكميات (من الغاز) إن وصلنا لمثل هذه المحطة".

ويملك الأردن حاليا احتياطي من الغاز يكفيه لـ 65 يوما لتشغيل الطاقة الكهربائية في المملكة، وفق الخصاونة.