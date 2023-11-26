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الخيرية الأردنية الهاشمية تقدّم مساعدات لـ 620 شخصاً محاصراً داخل كنيسة بغزة

11/26/2023 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكّنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأحد، من تقديم المساعدة لمئات من المحاصرين داخل كنيسة في قطاع غزة وفق أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي.


وقال الشبلي إن الهيئة قدّمت المساعدات اللازمة والمواد الغذائية إلى نحو 620 شخصاً بينهم 60 طفلاً من ذوي الإعاقة لجأوا إلى داخل كنيسة دير اللاتين طلباً للأمان.


وتقع الكنيسة وفق أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية على مقربة من المستشفى الأردني العسكري الميداني بتل الهوا.


وثمن المواطنون الغزيون داخل الكنيسة الجهود الأردنية في مساعدة أهالي القطاع خلال هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، موجهين الشكر إلى جلالة الملك عبدالله الثاني على كل ما يقدمه من أجلهم وجميع الأشقاء الفلسطينيين.


وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أشار لهذه العائلات المحاصرة أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي كانت تطلب العون والمساعدة خلال الأسابيع الماضية.

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