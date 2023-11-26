الخصاونة: 90% نسبة تغطية النفقات من الإيرادات المحلية في موازنة 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن نسبة تغطية النفقات من الإيرادات المحلية تصل إلى 90% في مشروع الموازنة العامة للعام 2024 الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب، معتبرا أنها "نسبة عالية".



وأوضح الخصاونة "منذ 6-7 سنوات نعمل على الوصول للاعتماد على الذات، وتدريجيا استطعنا أن نحقق الكثير من المستهدفات المرتبطة بالاعتماد على الذات".



وأشار إلى أن "نسبة تغطيتنا في مشروع الموازنة العامة الذي أرسلناه لمجلس النواب، فيما يتعلق بنفقاتنا العامة من إيراداتنا المحلية 90%"، علما بأنها "كانت 79% قبل 3 سنوات".



وتحدث الخصاونة عن "سعي وأمل عبر مسيرة سنوات مقبلة أن تصل هذه النسبة إلى 100% لأنها توفر لك اعتمادا كاملا وحقيقيا على الذات".



وتمثل المساعدات الدولية 2-3% من الدخل المتأتي للأردن، وفق الخصاونة الذي لفت النظر إلى "وهم بأن (المساعدات الدولية) تشكل جل" الدخل الأردني.



وتحدث الخصاونة عن عجز في الموازنة يمثل الفارق بين النفقات والإيرادات يصل إلى نحو ملياري دينار، مشيرا إلى "اضطرار المملكة للاقتراض حتى تستطيع تغطية نفقاتها" التي تشكل فاتورة الرواتب والتعاقدات 61% منها، فيما تشكل خدمة الدين 18% منها.