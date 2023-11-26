الخصاونة: لم يعتقل أي شخص مارس حق التظاهر السلمي بشأن غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، عدم اعتقال أو إيقاف أي شخص مارس الحق في التظاهر السلمي في إطار الانصهار في الحالة الأردنية بين الموقفين الرسمي والشعبي تجاه قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول.
وأوضح الخصاونة أن من جرى إيقافهم واعتقالهم ولا يزالوا قيد التوقيف والمحاكمة لا يتجاوز عددهم 24 ممن قاموا "بالاعتداء على رجال الشرطة أو تخريب ممتلكات عامة وخاصة أو ممن حاولوا إنتاج تجمعات لا صلة لها بدعم قطاع غزة وإنما للتأثير على سيرورة الحياة بانتظام".
وأشار إلى أن الحكومة ومنذ اليوم الأول للحرب سمحت بكل مظاهر الاحتجاج والتجمهر ما عدا تلك التي تستهدف تواجدا دائما في محيط تقاطعات رئيسية تؤثر على سيرورة الحياة، أو "الدعوات المغامرة بالتوجه للأغوار وهي منطقة عسكرية".
وأوضح أن المزاج الإسرائيلي يشير إلى إطلاق النار مباشرة على من قد يقوم باختراق الحدود أو قد يحرج الأجهزة الأمنية في التعاطي مع هذه التجمعات.
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