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الخصاونة: لم يعتقل أي شخص مارس حق التظاهر السلمي بشأن غزة

11/26/2023 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، عدم اعتقال أو إيقاف أي شخص مارس الحق في التظاهر السلمي في إطار الانصهار في الحالة الأردنية بين الموقفين الرسمي والشعبي تجاه قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول.


وأوضح الخصاونة أن من جرى إيقافهم واعتقالهم ولا يزالوا قيد التوقيف والمحاكمة لا يتجاوز عددهم 24 ممن قاموا "بالاعتداء على رجال الشرطة أو تخريب ممتلكات عامة وخاصة أو ممن حاولوا إنتاج تجمعات لا صلة لها بدعم قطاع غزة وإنما للتأثير على سيرورة الحياة بانتظام".


وأشار إلى أن الحكومة ومنذ اليوم الأول للحرب سمحت بكل مظاهر الاحتجاج والتجمهر ما عدا تلك التي تستهدف تواجدا دائما في محيط تقاطعات رئيسية تؤثر على سيرورة الحياة، أو "الدعوات المغامرة بالتوجه للأغوار وهي منطقة عسكرية".


وأوضح أن المزاج الإسرائيلي يشير إلى إطلاق النار مباشرة على من قد يقوم باختراق الحدود أو قد يحرج الأجهزة الأمنية في التعاطي مع هذه التجمعات.

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