المتحدث العسكري الإسرائيلي: التصديق على خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن إسرائيل مستعدة لمواصلة الحرب وهدفها تحرير الأسرى في غزة.

وقال هاغاري إن رئيس أركان الجيش صدق اليوم على خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة.

وأضاف أننا استلمنا الدفعة الثالثة من محتجزين اليوم لأحد وتم تحويل بعضهم إلى المستشفى.



وتابع أن العمل طويل والمهمة لم تنجز بعد ونعمل على استعادة كافة المحتجزين وهذا واجبنا الآن.



وأشار هاغاري إلى أننا نواصل جمع المعلومات الاستخباراتية ونعمل للوصول إلى أكبر عدد من المحتجزين وإعادتهم لإسرائيل.



