-->

Monday, 27 November 2023 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المتحدث العسكري الإسرائيلي: التصديق على خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة

11/26/2023 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن إسرائيل مستعدة لمواصلة الحرب وهدفها تحرير الأسرى في غزة.

وقال هاغاري إن رئيس أركان الجيش صدق اليوم على خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة.

وأضاف أننا استلمنا الدفعة الثالثة من محتجزين اليوم لأحد وتم تحويل بعضهم إلى المستشفى.


وتابع أن العمل طويل والمهمة لم تنجز بعد ونعمل على استعادة كافة المحتجزين وهذا واجبنا الآن.


وأشار هاغاري إلى أننا نواصل جمع المعلومات الاستخباراتية ونعمل للوصول إلى أكبر عدد من المحتجزين وإعادتهم لإسرائيل.


MENAFN26112023000208011052ID1107487662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث