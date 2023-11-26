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المقاومة تعلن سعيها لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

11/26/2023 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تسعى لتمديد الهدنة في غزة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة.
وأضافت الحركة في بيان أنها تسعى لتمديد الهدنة من خلال البحث الجاد عن زيادة عدد المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.




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