المقاومة تعلن سعيها لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

المقاومة تعلن سعيها لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة
التاريخ
11/26/2023 3:12:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تسعى لتمديد الهدنة في غزة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة.
وأضافت الحركة في بيان أنها تسعى لتمديد الهدنة من خلال البحث الجاد عن زيادة عدد المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.
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