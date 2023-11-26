أمير قطر يشكر الرئيس المصري على جهوده لتحقيق الهدنة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهوده لتحقيق الهدنة بغزة.
وقال الشيخ تميم في تغريدة على موقع إكس، "نقدر عالياً التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة، ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين".
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