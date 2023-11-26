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أمير قطر يشكر الرئيس المصري على جهوده لتحقيق الهدنة بغزة

11/26/2023 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهوده لتحقيق الهدنة بغزة.


وقال الشيخ تميم في تغريدة على موقع إكس، "نقدر عالياً التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة، ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين".

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