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بلدية غزة: نعجز عن تقديم الخدمات الأساسية كالمياه والوقود

11/26/2023 3:12:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد عضو لجنة الطوارئ في بلدية غزة عاصم النبيه إن البلدية عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية كالمياه والوقود.

وقال النبيه إن ما رأيناه خلال الهدنة كشف خرابا ودمارا واسعا في المدينة.


وأضاف أن التخريب طال المنازل والمستشفيات وآبار المياه وشبكة الصرف الصحي والمكتبات والمخابز والبنية التحية.


وتابع: نحن بحاجة لفتح الشوارع حتى تمكن الناس من الوصول إلى منازلهم.

وأشار إلى أن هناك انقطاع للوقود في شمال غزة وهذا يعني كارثة إنسانية.

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