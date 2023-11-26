بلدية غزة: نعجز عن تقديم الخدمات الأساسية كالمياه والوقود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد عضو لجنة الطوارئ في بلدية غزة عاصم النبيه إن البلدية عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية كالمياه والوقود.
وقال النبيه إن ما رأيناه خلال الهدنة كشف خرابا ودمارا واسعا في المدينة.
وأضاف أن التخريب طال المنازل والمستشفيات وآبار المياه وشبكة الصرف الصحي والمكتبات والمخابز والبنية التحية.
وتابع: نحن بحاجة لفتح الشوارع حتى تمكن الناس من الوصول إلى منازلهم.
وأشار إلى أن هناك انقطاع للوقود في شمال غزة وهذا يعني كارثة إنسانية.
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