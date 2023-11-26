حكومة الحرب الإسرائيلية تجتمع لبحث تمديد الهدنة

حكومة الحرب الإسرائيلية تجتمع لبحث تمديد الهدنة
التاريخ
11/26/2023 3:12:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حكومة الحرب الإسرائيلية تجتمع الآن لبحث إمكانية تمديد الهدنة واتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وستدخل غداً الاثنين الهدنة الإنسانية المؤقتة يومها الرابع والاخير.
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