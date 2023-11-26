اشتية يبحث مع الهلال الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ التركية إغاثة أهلنا في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا تركيا ضم رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة يلماز، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية أوكاي ماميش، بحضور رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب.
وبحث رئيس الوزراء مع الوفد التركي سبل إغاثة أهلنا في قطاع غزة وتوفير المساعدات الطبية والإغاثية والملابس، والاستفادة من التجربة التركية في توفير المساكن المؤقتة لأهلنا في القطاع إلى حين عودتهم إلى منازلهم أو إصلاح المنازل المدمرة وتجهيزها للسكن، وخلال إعادة الإعمار.
وشدد اشتية على أن الأولوية الآن هي الوقف الكامل لعدوان الاحتلال على شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية يما فيها القدس، وإعادة المياه والكهرباء وإدخال الوقود إلى قطاع غزة ومعالجة الجرحى، وضرورة إدخال المساعدات عبر كافة المعابر مع قطاع غزة وعدم اقتصارها على معبر رفح فقط لكي تصل الى كافة مناطق القطاع.
وقال رئيس الوزراء: "الذي نشهده اليوم هو عدوان غير مسبوق على شعبنا وقيادته، الى جانب العدوان على شعبنا في قطاع غزة يشن جيش الاحتلال ومستوطنوه حربا شاملة على شعبنا في الضفة الغربية، من خلال الاقتحامات اليومية وعمليات القتل والاعتقال والاستيلاء على الأراضي للتوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى الحرب المالية عبر قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية".
واطلع رئيس الوزراء من الوفد على حجم المساعدات التركية الإغاثية التي وصلت غزة والتي في طريقها إليها، والتي تشمل أكثر من ألفي
طن من المساعدات الطبية والغذائية والمياه وسيارات الإسعاف وغيرها.
وقدم رئيس الوزراء، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وللشعب التركي، على دعمهم المتواصل لفلسطين وشعبنا على كافة الأصعدة.
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