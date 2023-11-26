اشتية يبحث مع الهلال الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ التركية إغاثة أهلنا في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا تركيا ضم رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة يلماز، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية أوكاي ماميش، بحضور رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب.

وبحث رئيس الوزراء مع الوفد التركي سبل إغاثة أهلنا في قطاع غزة وتوفير المساعدات الطبية والإغاثية والملابس، والاستفادة من التجربة التركية في توفير المساكن المؤقتة لأهلنا في القطاع إلى حين عودتهم إلى منازلهم أو إصلاح المنازل المدمرة وتجهيزها للسكن، وخلال إعادة الإعمار.

وشدد اشتية على أن الأولوية الآن هي الوقف الكامل لعدوان الاحتلال على شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية يما فيها القدس، وإعادة المياه والكهرباء وإدخال الوقود إلى قطاع غزة ومعالجة الجرحى، وضرورة إدخال المساعدات عبر كافة المعابر مع قطاع غزة وعدم اقتصارها على معبر رفح فقط لكي تصل الى كافة مناطق القطاع.

وقال رئيس الوزراء: "الذي نشهده اليوم هو عدوان غير مسبوق على شعبنا وقيادته، الى جانب العدوان على شعبنا في قطاع غزة يشن جيش الاحتلال ومستوطنوه حربا شاملة على شعبنا في الضفة الغربية، من خلال الاقتحامات اليومية وعمليات القتل والاعتقال والاستيلاء على الأراضي للتوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى الحرب المالية عبر قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية".

واطلع رئيس الوزراء من الوفد على حجم المساعدات التركية الإغاثية التي وصلت غزة والتي في طريقها إليها، والتي تشمل أكثر من ألفي

طن من المساعدات الطبية والغذائية والمياه وسيارات الإسعاف وغيرها.

وقدم رئيس الوزراء، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وللشعب التركي، على دعمهم المتواصل لفلسطين وشعبنا على كافة الأصعدة.