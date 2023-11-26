الاحتلال يقمع الأهالي والصحفيين المتواجدين في محيط سجن عوفر

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الأهالي والصحفيين المتواجدين في محيط سجن "عوفر" العسكري غرب رام الله، أثناء انتظارهم المعتقلين الأطفال المنوي الافراج عنهم.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة صحفي بالرصاص "المطاطي" في يده، إضافة لعشرات حالات الاختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين وأجبرتهم على الابتعاد عن المكان، وأطلقت الغاز والقنابل الصوتية تجاههم، كما استولت على معدات عدد منهم.