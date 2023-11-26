الاحتلال يقمع الأهالي والصحفيين المتواجدين في محيط سجن عوفر

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الأهالي والصحفيين المتواجدين في محيط سجن "عوفر" العسكري غرب رام الله، أثناء انتظارهم المعتقلين الأطفال المنوي الافراج عنهم.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة صحفي بالرصاص "المطاطي" في يده، إضافة لعشرات حالات الاختناق.
وأضاف أن قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين وأجبرتهم على الابتعاد عن المكان، وأطلقت الغاز والقنابل الصوتية تجاههم، كما استولت على معدات عدد منهم.
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