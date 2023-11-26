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جلالة الملك المعظم يستقبل عددا من كبار المسؤولين

11/26/2023 3:06:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، هذا اليوم في قصر الصخير، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، و الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، و المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، و الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.


وتم خلال اللقاء استعراض الوضع العام في المنطقة، كما تم التطرق إلى قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والدورة الرابعة والأربعين لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها دولة قطر الشقيقة.


كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي وفي مقدمتها المزيد من دفع المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية المباركة التي تشهدها مملكة البحرين من أجل تعزيز المنجزات الوطنية لكل ما فيه استمرار رفعة الوطن وازدهاره، وخير المواطنين الكرام.

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