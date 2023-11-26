جلالة الملك المعظم يستقبل عددا من كبار المسؤولين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، هذا اليوم في قصر الصخير، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، و الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، و المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، و الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
وتم خلال اللقاء استعراض الوضع العام في المنطقة، كما تم التطرق إلى قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والدورة الرابعة والأربعين لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها دولة قطر الشقيقة.
كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي وفي مقدمتها المزيد من دفع المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية المباركة التي تشهدها مملكة البحرين من أجل تعزيز المنجزات الوطنية لكل ما فيه استمرار رفعة الوطن وازدهاره، وخير المواطنين الكرام.
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