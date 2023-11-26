علامة غريبة تكشف عن ورم نادر في مخ طفلة عمرها 4 سنوات

حذرت أم بريطانية لسبعة أطفال الآباء من علامة خطيرة ظهرت على طفلتها قبل تشخيص إصابتها بورم في المخ.

شعرت ليزا بروفارت، بالقلق لأول مرة بشأن ابنتها إيموجين بعد أن لاحظت سقوطها من السرير بشكل متكرر في صيف عام 2022.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، كانت الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات تكافح أيضًا من أجل المشي بشكل متناسق، وبعد وقت قصير من ظهور هذه الأعراض، أصيبت إيموجين بنوبة شبه مميتة وتم نقلها إلى المستشفى، بمجرد وصولها إلى هناك، كشف التصوير المقطعي أنها مصابة بالورم القحفي البلعومي - وهو ورم نادر في المخ. وتحث السيدة بروفارت الآباء الآخرين على أن يكونوا على دراية بعلامات وجود ورم في المخ.

وقالت الأم ذهبنا إلى ويلز في رحلة وظلت تسقط من السرير وتعاني من حالة إرهاق وتمشي ببطء، لكننا أرجعنا ذلك إلى كسر ساقيها قبل ثلاثة أشهر.

وأضافت أنه بعد أخذ الطفلة إلى الأطباء لم يُنصحوا إلا بتغيير حذائها. ومع ذلك، بعد سقوطها من السرير في إحدى الليالي، أصيبت إيموجين بنوبة صرع.

وفي التفاصيل المؤلمة بعد اتصال والداها على الفور بسيارة إسعاف وتم نقل إيموجين إلى المستشفى، تضيف الأم "كنت أعلم أنهم سيجدون شيئًا ما. قيل لنا حينها إن هناك كتلة في دماغها".

بعد الفحص، تمت إحالة السيدة بروفارت وزوجها أندرو، على الفور إلى المستشفى، وتؤكد الأم "لقد كانت مرعوبة للغاية لدرجة أننا اعتقدنا أنها أصيبت بسكتة دماغية. لم تقترب إيموجين من أي شخص، ومع استمرار الأمور، اضطر الأطباء إلى تخديرها لعلاجها".

وبعد قضاء أسبوع كامل في المستشفى، قيل للوالدين إن الكتلة الموجودة في المخ كانت عبارة عن ورم كيسي - وهو كيس مملوء بالسوائل في الدماغ. ويمكن أن تتطور هذه الأورام في أي مكان في الجسم. في حين أن معظمها غير سرطانية، إلا أنها يمكن أن تتطور إلى سرطان، كما حدث في حالة إيموجين.

الصداع، وفقدان التوازن، وضعف التناسق، ومشاكل المشي، كلها علامات على وجود ورم في المخ.

ومع ذلك، فإن السقوط من السرير يمكن أن يكون نتيجة لأحد هذه الأعراض، حسبما قالت جمعية أورام الدماغ الخيرية لـ MailOnline.

ويرتبط فقدان التوازن والتناسق أيضًا بالإحساس الذي يتيح لنا إدراك موقع وحركة وعمل أجزاء الجسم (المعروف أيضًا باسم استقبال الحس العميق) - والذي يمكن ربطه بزيادة احتمالية السقوط من السرير.

يقع ورم إيموجين بالقرب من منطقة ما تحت المهاد - وهو جزء من الدماغ يتحكم في الهرمونات.

لسوء الحظ، بسبب موضع ورم إيموجين، قالت السيدة بروفارت إنه لا يمكن إزالته بأمان، لأنه سيكون "مثل إزالة العلكة".

وخرجت من المستشفى بعد 20 يومًا من دخولها.

خضعت إيموجين منذ ذلك الحين لـ 15 عملية جراحية، بما في ذلك تجفيف الكيس الذي يجب إجراؤه بانتظام، بالإضافة إلى استبدال التحويلات الموضوعة في دماغها.

وهي الآن فقدت البصر في إحدى عينيها لأن الورم يضغط على عصبها البصري.

تجري فحصًا لكامل الجسم كل ثلاثة أشهر لمراقبة الورم، وتخضع للعلاج بحزمة البروتون – وهو نوع من الإشعاع.

قالت السيدة بروفارت "لقد أجرت حوالي 80 أو 90 فحصًا بالرنين المغناطيسي الآن، أشعر بالقلق بشأن مستقبلها، فهي ستحتاج دائمًا إلى الدعم والرعاية الكاملة".

وذكرت الأم أن بعض الأعراض في بعض الأحيان يمكن أن تكون على هيئة صداع أو ضعف قليل في النظر، أو السقوط من السرير، كما حدث مع إيموجين.









تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز