خلال تصوير مسلسل .. وفاة الفنان المصري طارق عبد العزيز جراء أزمة قلبية مفاجئة

توفي اليوم الفنان المصري طارق عبد العزيز إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، ونقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الفنان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

وارتبط اسم الفنان الراحل بالكثير من الأعمال المميزة وأبرزها: رحيم، راجعين يا هوى، وكل ما نفترق، قابيل، ريح المدام وغيرها من الأعمال.

كما شارك مؤخرا في مسلسل آخر دور بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد خـالـد صالح للمخرج حسين المنباوي.















