-->

Monday, 27 November 2023 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خلال تصوير مسلسل .. وفاة الفنان المصري طارق عبد العزيز جراء أزمة قلبية مفاجئة

11/26/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي اليوم الفنان المصري طارق عبد العزيز إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، ونقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الفنان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

وارتبط اسم الفنان الراحل بالكثير من الأعمال المميزة وأبرزها: رحيم، راجعين يا هوى، وكل ما نفترق، قابيل، ريح المدام وغيرها من الأعمال.

كما شارك مؤخرا في مسلسل آخر دور بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد خـالـد صالح للمخرج حسين المنباوي.





MENAFN26112023000110011019ID1107487575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث