خلال تصوير مسلسل .. وفاة الفنان المصري طارق عبد العزيز جراء أزمة قلبية مفاجئة

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي اليوم الفنان المصري طارق عبد العزيز إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، ونقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان الفنان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.
وارتبط اسم الفنان الراحل بالكثير من الأعمال المميزة وأبرزها: رحيم، راجعين يا هوى، وكل ما نفترق، قابيل، ريح المدام وغيرها من الأعمال.
كما شارك مؤخرا في مسلسل آخر دور بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد خـالـد صالح للمخرج حسين المنباوي.
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