القادسية السعودي يختتم معسكره بدبي



اختتم فريق القادسية معسكره الخارجي الذي أقيم في دبي أول من أمس، وذلك في إطار التحضيرات القدساوية في فترة التوقف الدولي، وتخلل معسكر دبي مباراتان وديتان أمام نادي شباب الأهلي الإماراتي يوم 18 الجاري، وفاز فيها القادسية بنتيجة 3-2 وسجل أهداف القادسية حسين النطار والسنغالي مباي دياني والأرجنتيني لوسيانو فييتو، وجاءت المباراة الودية الثانية أمام أهال التركمنستاني وانتهت بفوز القادسية 2-0 وسجل هدفي القادسية طاهر وادي وبدر العمير.





معسكر

وأشاد زكي الصالح، المدير التنفيذي لكرة القدم، بمعسكر الفريق، وقال: اختيارنا إقامة معسكر الفريق بدبي من أجل تحقيق أهدافنا، بسبب توافر الإمكانات سواء الملاعب أو فنادق، وكذلك توافر مباريات ودية قوية، وحسب البرنامج المعد من قبل المدرب، والحمد لله كل شيء متوافر ولذلك اخترنا هذا المكان وإن شاء الله نحقق الاستفادة الكاملة من هذا المعسكر.

وتابع الصالح: لا شك في أن المعسكر مهم في المرحلة الحالية حسب ما هو معد له من قبل المدرب ميشيل غونزاليس، وأرجو أن نكون قد استفدنا منه عبر المباريات الودية التي لعبناها.





استراتيجية

وأضاف زكي الصالح: نحتاج في هذه الفترة لهذا المعسكر للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وفرض الأنظمة والاستراتيجية التي سيتبعها في المباريات عبر التمارين ورأينا هذه الأشياء في المباريات التي لعبناها.

وأوضح الصالح: خضنا مباراتين مع شباب الأهلي الإماراتي وأهال التركمنستاني، وحققنا الاستفادة القصوى منهما عبر التجارب الفنية التي وقف عليها المدرب بالدفع بتشكيلات مختلفة لتجهيز جميع اللاعبين.

وتابع الصالح: في هذا المعسكر رفضنا أن نلعب مباريات مستوى أقل من المعسكر الماضي، وخضنا مباريات أمام شباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي الموسم الماضي وفريق أهال التركمنستاني الذي يلعب في دوري أبطال آسيا وهذا يدل على أننا واجهنا فرقاً قوية.

واختتم الصالح حديثه بالقول: أقدم الشكر لمسؤولي النادي على كل ما يقدمونه من دعم وإمكانات وتسهيل لكل ما يحتاجه الفريق في هذا المعسكر، وأشكر إخواني اللاعبين وجميع الأجهزة الفنية على كل ما قدموه في هذا المعسكر من التزام وانضباط ونتطلع من المعسكر إلى أن يكون مكملاً للمباريات المقبلة وكلنا أمل أن نحقق نتائج ومستويات جيدة في بقية مباريات الموسم.

وسعى المدرب الإسباني ميشيل غونزاليس من المعسكر إلى تجهيز اللاعبين لما تبقى من منافسات الموسم من أجل الاستمرار في المنافسة في صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى وتحقيق الصعود لدوري روشن.

ويمتلك القادسية قبل فترة التوقف الدولي 23 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول دوري يلو وبفارق نقطة عن العدالة صاحب المركز الثاني و4 نقاط عن العروبة المتصدر.





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