روفائيل سانتوغا: الأكاديمية الدولية بدبي تنشر ثقافة صحيحة لممارسة بناء الأجسام



أشاد الدكتور الإسباني روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، بالجهود التي تبذلها أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، في الزيارة التي قام بها أول من أمس إلى مقر الأكاديمية، وبحضور العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، والمهندس وليد عبدالكريم مدير الأكاديمية، ووسام عبدالكريم المستشار القانوني، ومحمد عبدالكريم مدير الشؤون الإدارية، كما أثنى الإسباني روفائيل سانتوغا على الاستدامة التي تشهدها في تقديم الدورات وحسب المستويات البدنية والفنية والعلمية المقررة، ما أسهم في نشر ثقافة ممارسة صحيحة لرياضة بناء الأجسام، مؤكداً أن جهته تحرص على مواكبة العلوم الحديثة لرفدها للمنتسبين لتطوير كفاءتهم بشكل منتظم.

على جانب آخر، أعلنت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، تسلمها المناهج والكتب الجديدة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي في إسبانيا وذلك تمهيداً لتقديمها للمدربين واللاعبين في الخطة الفنية والتدريبية لسنة 2024، وأوضح المهندس وليد عبدالكريم قائلاً: تلقينا المناهج الجديدة المعتمدة من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي والتي تركز على البحوث الجديدة في التغذية الرياضية وأخصائي عضلات البطن ومكونات الحمل التدريبي واللياقة البدنية وعناصرها وعلم الحركة، إضافة إلى تقنيات الجري وتفادي الإصابات وعلم النفس الرياضي، وأكد مدير الأكاديمية، أن استمرار المدربين في التعرف إلى التحديثات العلمية يعد من الأمور الضرورية لاستمرار ممارسة التدريب وفقاً للمواصفات العالمية.





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