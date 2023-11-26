عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في «دولية الفجيرة للترايثلون»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في منافسات النسخة الرابعة من بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركة 337 لاعباً ولاعبة.
وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بالمستوى التنظيمي المتطور سنوياً للبطولة، مؤكداً أهميتها في تعزيز الحركة الرياضية في الفجيرة ودعم قطاع الرياضة على مستوى الدولة.
وقال آل نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية إن البطولة شهدت مشاركة واسعة للاعبين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، مؤكداً على الدعم الكبير من سمو ولي عهد الفجيرة للأنشطة الرياضية للنادي والمنافسات التي ينظمها ويستضيفها.
حضر ختام البطولة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء اتحاد الإمارات للترايثلون.
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