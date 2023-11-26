عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في «دولية الفجيرة للترايثلون»

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في منافسات النسخة الرابعة من بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركة 337 لاعباً ولاعبة.

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بالمستوى التنظيمي المتطور سنوياً للبطولة، مؤكداً أهميتها في تعزيز الحركة الرياضية في الفجيرة ودعم قطاع الرياضة على مستوى الدولة.

وقال آل نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية إن البطولة شهدت مشاركة واسعة للاعبين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، مؤكداً على الدعم الكبير من سمو ولي عهد الفجيرة للأنشطة الرياضية للنادي والمنافسات التي ينظمها ويستضيفها.

حضر ختام البطولة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء اتحاد الإمارات للترايثلون.

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