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العين يتفرد بصدارة رجال اليد بفوزه على مليحة بعقر داره

11/26/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)



نجح فريق كرة اليد في اعتلى قمة دوري رجال اليد بختام الجولة الثالثة بالدور الأول للبطولة عقب فوزه الصعب على فريق مليحة بعقر دارة بنتيجة 25/23 ليرفع رصيده الى 9 نقاط مثلت العلامة الكاملة له بالبطولة، والتي أفقدت منافسه وشريكة على الصدارة خلال الجولتين السابقتين فريق اليد بنادي مليحة ليحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط بختام المباراة التي أقيمت مساء السبت.

قلب الموازين
وفرط فريق مليحه صاحب الأرض والجمهور تفوقه وأداؤه الأفضل في الشوط الأول والذي نجح في إنهاءه لصالحه بنتيجة 15/12، لينتفض الزعيم العيناوي في الشوط الثاني والذي شهد مزيداً من الإثارة والتحدي صاحبه تبادل التقدم والذي حسمه الضيف العيناوي بالفوز 25/23 وحصد نقاط المباراة الثلاثة والصدارة بجدارة.

المراكز
وبالنسبة لنتائج بقية الفرق المشاركة في البطولة احتل فريق شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق الجزيرة الرابع رغم تساوي رصيد الفريقين ولكل منهم 6 نقاط من جولتين، واستمر فريق الوصل بمركزه الخامس بفارق الأهداف عن فريق النصر السادس ورصيد كل منهم 3 نقاط، واحتل فريق دبا الحصن المركز السابع برصيد نقطتين والشارقة ثامناً لعدم مشاركته حتى الآن لمشاركته في بطولة الأندية الأسيوية ال 26 بدولة الكويت.


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