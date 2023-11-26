العين يتفرد بصدارة رجال اليد بفوزه على مليحة بعقر داره





نجح فريق كرة اليد في اعتلى قمة دوري رجال اليد بختام الجولة الثالثة بالدور الأول للبطولة عقب فوزه الصعب على فريق مليحة بعقر دارة بنتيجة 25/23 ليرفع رصيده الى 9 نقاط مثلت العلامة الكاملة له بالبطولة، والتي أفقدت منافسه وشريكة على الصدارة خلال الجولتين السابقتين فريق اليد بنادي مليحة ليحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط بختام المباراة التي أقيمت مساء السبت.

قلب الموازين

وفرط فريق مليحه صاحب الأرض والجمهور تفوقه وأداؤه الأفضل في الشوط الأول والذي نجح في إنهاءه لصالحه بنتيجة 15/12، لينتفض الزعيم العيناوي في الشوط الثاني والذي شهد مزيداً من الإثارة والتحدي صاحبه تبادل التقدم والذي حسمه الضيف العيناوي بالفوز 25/23 وحصد نقاط المباراة الثلاثة والصدارة بجدارة.

المراكز

وبالنسبة لنتائج بقية الفرق المشاركة في البطولة احتل فريق شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق الجزيرة الرابع رغم تساوي رصيد الفريقين ولكل منهم 6 نقاط من جولتين، واستمر فريق الوصل بمركزه الخامس بفارق الأهداف عن فريق النصر السادس ورصيد كل منهم 3 نقاط، واحتل فريق دبا الحصن المركز السابع برصيد نقطتين والشارقة ثامناً لعدم مشاركته حتى الآن لمشاركته في بطولة الأندية الأسيوية ال 26 بدولة الكويت.





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