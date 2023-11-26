منصور بن زايد يشهد منافسات اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى 2023

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مساء اليوم منافسات اليوم الثاني لجائزة زايد الكبرى 2023 والخاص بفئة الحقايق في ميدان الهجن بمنطقة الوثبة

كما شهد السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد ال نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الاعلى للأمن الوطني.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد حضر مأدبة الغداء التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان في إستراحة سموه بمنطقة الوثبة بحضور جمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وثمّن المشاركون في المنافسات الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة والجوائز القيّمة التي جعلت شأنها يعلو لتكون من أهمّ الرياضات في الدولة عبر المهرجانات المنتظمة بشكل عام وفي عاصمة الميادين على وجه الخصوص وشكر الحضور من الملاك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته ودعمه غير المحدود لسباقات الهجن كما ثمّن المشاركون تواجده الدائم والمستمر في مختلف المنافسات مؤكدين أن متابعة سموه الدائمة أعطت الكثير لهذه الرياضة التراثية العريقة.

وأنتزعت "فخر" لسعيد سالم الجديلي رمز الشوط الرئيسي الأول للحقايق الابكار المفتوح كأس+ 1 مليون ونصف المليون درهم بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 5:45:04، وفي الشوط الرئيسي الثاني والخاص بالجعدان المفتوح كسب "كلاش" البندقية مهديا الناموس لمالكه سالم حمد بالقرين العامري ومنهيا مراحل الشوط بزمن قدره 5:42:7.

وفي الشوط الرئيسي الثالث للحقايق الأبكار الجعدان طارت "جواهر" لحمد علي عبيد بالرشيد مع ناموس الشوط والمركز الأول محققة الكأس والمليون ونصف المليون درهم بزمن قدره 5:47:5.

وفي الشوط الرابع فاز "الغزال" لمنصور سعيد سالمين المنصوري بزمن قدره 5:43:6 محققا البندقية والمليون درهم.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي : الشوط الخامس "شديده" لعلي خالد مسلم العامري بزمن قدره 5:55:07، الشوط السادس "واضح" لغدير سالم حمدان الوهيبي بزمن قدره 5:52:3، الشوط السابع "انتباه" لسليمان خليفة سالم الحكماني بتوقيت بلغ 5:52:5، الشوط الثامن "الريم" لمبارك حمد الجديلي بزمن قدره 5:53:1، الشوط التاسع "الواعي" لسيف عبدالله مطر الخاصوني بمن قدره 5:52:7، الشوط العاشر "سليل" لمحمد فاهد سعيد المزروعي بتوقيت بلغ 5:53:8، الشوط 11 "عوايد" لسعيد شافي سعيد الوهيبي بزمن قدره 5:54:2، الشوط 12 "الظبي" لسالم حمد راشد المخيني بزمن قدره 5:50:6، الشوط 13 "الظبي" لعبيد هلال مبارك العفاري بزمن قدره 5:53:00، الشوط 14 "غزلان" لصاح جابر صالح العامري بزمن قدره 5:54:2، الشوط 15 "مهند" لحمد مسلم حمد متعب العامري بزمن قدره 5:50:1، الشوط 16 "سياسة" لعتيق سالم الكرم سعيد العامري بتوقيت بلغ 5:50:03، الشوط 17 "الخليجية" لحمد سيف حمد الشامسي بتوقيت قدره 5:53:02، الشوط 18 "اليربوب" لخلف ساي بلوش المزروعي بزمن قدره 5:51:5، الشوط 19 "الخواره" لعتيق مطر حسن القبيسي بزمن قدره 5:50:04، الشوط 20 "النشمي" لسعيد سالم بوثم العامري بتوقيت قدره 5:49:2.

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