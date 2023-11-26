سلة شباب الأهلي تحافظ على المركز الثاني في الدوري

حافظ شباب الأهلي على المركز الثاني في الترتيب العام لمسابقة الدوري العام لكرة السلة بفوزه على ضيفه الوحدة بنتيجة 104-77 في ختام الجولة التاسعة، ليصل للنقطة 15 بفارق نقطة واحدة عن المتصدر النصر فيما للوحدة 9 نقاط، وكانت الجولة افتتحت بفوز النصر على البطائح 96-92 والوصل على الشارقة 86-78.





دورة 3 × 3

استهل الاتحاد العربي لكرة السلة دوراته للعام الحالي بدورة تنظيم وتدريب وتحكيم 3 × 3،

عبر موقع الاتحاد العربي «أون لاين» بمشاركة 1099 دارساً يمثلون 18 دولة عربية تتصدرها



مشاركة مصر والمغرب بواقع 283 دارساً من كل دولة، ثم (الأردن 142 دارساً) فالجزائر (85) وسوريا (58)، فيما تتصدر الإمارات الدول الخليجية برصيد 28 دارساً تليها السعودية (13 دارساً) والكويت (9) وعمان (4).

يحاضر في الدورة كل من وسام جابر المدير الفني السابق للمنتخب المصري وزياد عبد الرحمن رئيس لجنة 3 × 3 بالاتحاد الجزائري، وماركو سكوكو المدير الفني للمنتخبات القطرية 3 × 3 والحكمان الدوليان محمد الدمياطي وسارة جمال.



وأكد العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي أن البرنامج يشمل دورة الأخصائيين يومي 5 و 6 ديسمبر المقبل، ودورة إصابات الملاعب والتأهيل يومي 17 و 18 من الشهر نفسه، وتختتم بدورتي التحكيم 27 و 28 ديسمبر، والتدريب يومي 29 و 30 منه خلال بطولة المنتخبات العربية المقرر إقامتها في القاهرة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز