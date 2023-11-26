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«انكورا» بطل كأس الاتحاد للبولو في غنتوت

11/26/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرز فريق «انكورا بولو» لقب بطولة كأس الاتحاد السنوية للبولو، بعد فوزه على أبوظبي بولو 7 ـ 5 في المباراة النهائية للبطولة بملعب نادي غنتوت، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي.

شهدت البطولة مشاركة 6 فرق محلية وخليجية، ونجح فريق انكورا بولو في تحقيق فوزه الثالث على التوالي دون هزيمة في نسخة 2023.

وتضمن اليوم الختامي للبطولة فعاليات متنوعة بمشاركة موسيقى شرطة أبوظبي وفرق الفنون الشعبية التراثية، بحضور كبير من الجماهير.

وحقق فريق الفيصل بولو المكون من سلطان الفيصل وطارق الحبتور البرونزية بفوزه على فريق غنتوت بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، بنتيجة 8 ـ 6، وفاز فريق «ار ايه» بولو بالمركز الخامس بفوزه على المغيرات بولو 7 ـ 4، ونال ماركو لاعب فريق غنتوت صدارة الهدافين في البطولة برصيد 16 هدفاً.

وفي ختام المنافسات قام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي رئيس اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين.

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