130 متسابقاً في الاستعراض الحر والرملي بمهرجان عيد الاتحاد في «تل مرعب»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي ليوا الرياضي تجاوز أعداد المسجلين في مهرجان عيد الاتحاد المقرر في 2 ديسمبر المقبل بمنطقة «تل مرعب»، 130 متسابقاً، ضمن الاستعراض الحر للسيارات والاستعراض الرملي، وتقام الفعاليات على مدى 4 أيام من 2 وحتى 5 ديسمبر، وضمن احتفالات الدولة والنادي بعيد الاتحاد الـ52.
وتشهد منطقة مرعب تجهيزات شاملة يقوم بها نادي ليوا الرياضي بهدف التحضير لانطلاقة المهرجان الذي يعد تقليداً سنوياً للنادي بداية من سنة 2016، كما تعكف اللجان المنظمة على إعداد البرامج الأخرى، لتحقيق تطلعات المتابعين للفعاليات.
وتتوقع اللجنة المنظمة أن يشهد «تل مرعب»، حضور أكثر من 7 آلاف زائر في فعاليات الاستعراض لمتابعة العروض المبهرة، إضافة إلى البرامج المتنوعة في أيام الاستعراض.
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