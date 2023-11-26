130 متسابقاً في الاستعراض الحر والرملي بمهرجان عيد الاتحاد في «تل مرعب»



أعلن نادي ليوا الرياضي تجاوز أعداد المسجلين في مهرجان عيد الاتحاد المقرر في 2 ديسمبر المقبل بمنطقة «تل مرعب»، 130 متسابقاً، ضمن الاستعراض الحر للسيارات والاستعراض الرملي، وتقام الفعاليات على مدى 4 أيام من 2 وحتى 5 ديسمبر، وضمن احتفالات الدولة والنادي بعيد الاتحاد الـ52.

وتشهد منطقة مرعب تجهيزات شاملة يقوم بها نادي ليوا الرياضي بهدف التحضير لانطلاقة المهرجان الذي يعد تقليداً سنوياً للنادي بداية من سنة 2016، كما تعكف اللجان المنظمة على إعداد البرامج الأخرى، لتحقيق تطلعات المتابعين للفعاليات.

وتتوقع اللجنة المنظمة أن يشهد «تل مرعب»، حضور أكثر من 7 آلاف زائر في فعاليات الاستعراض لمتابعة العروض المبهرة، إضافة إلى البرامج المتنوعة في أيام الاستعراض.

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