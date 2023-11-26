العين يفوز على شباب الأهلي بثلاثية ويصعد إلى وصافة الدوري

حقق العين فوزاً مهماً وكبيراً على مضيفه شباب الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لابا كودجو هدفين في الدقيقة 9 والدقيقة 81 من ركلة جزاء، وماتياس بلاسيوس في الدقيقة 23 من عمر مواجهة القمة التي جمعت بين الفريقين على ملعب إستاد راشد بدبي مساء اليوم، والتي شهدت أيضاً، طرد مروان فهد لاعب شباب الأهلي في الوقت بدل الضائع للمباراة التي جرت في ختام الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وتبادل الفريقان موقعيهما في جدول ترتيب المسابقة بعد تلك المواجهة، ليتراجع شباب الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد تلقيه الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم، وتقدم العين إلى المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصل صاحب المركز الأول.

وبدأت القمة قوية كما كان متوقعاً وبضغط هجومي من شباب الأهلي، ثم أخذ العين بزمام المبادرة منذ الدقيقة 5، عندما سدد بلاسيوس كرة قوية ولامست يد حارس شباب الأهلي حسن حمزة والعارضة وتحولت إلى ركلة ركنية، ولعبت لتنتهي برأسية جميلة من العيناوية عمير اتزيلي، وأبعدها حمزة مجدداً إلى ركنية، ولعبت في الدقيقة 9، لعبت تمريرة عرضية بعد ركلة ركنية، واستلمها لابا كودجو داخل منطقة جزاء شباب الأهلي، ودار حول نفسه وسددها قوية مسجلا هدفا للعين.

ومر حارب عبد الله بمهارة عالية من دفاعات العين في الدقيقة 17، ومرر كرة بينية إلى ماتيوس ليما ليواجه حارس العين خالد عيسى، ولكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر، وأجرى العين تغييرا اضطراريا مبكرا في الدقيقة 18، بخروج لاعبه بارك للإصابة ونزول أحمد برمان، واستلم بلاسيوس تمريرة بينية في الدقيقة 23، واخترق الجانب الأيمن لمنطقة جزاء شباب الأهلي، وسدد كرة قوية مسجلاً هدف ثان للعين.

وأضاع ليما في الدقيقة 33، فرصة هدف لشباب الأهلي، بعد تمريرة من عزيز غانييف وضعته في مواجهة مع حارس العين، إلا إنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن، وأجرى شباب الأهلي تغييراً اضطراريا في الدقيقة 43، بخروج طارق أحمد للإصابة ونزول عبد الله النقبي، وتألق حسن حمزة، في التصدي لتسديدة لابا كودجو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتفوق عيناوي بهدفين دون مقابل.

واستمر الفريقان على نفس الأداء القوي في الشوط الثاني، وأضاع ليما فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 57، عندما وصلته كرة بالخطأ من لاعب العين، لينفرد بمرمى العين، ولكن خرج الحارس خالد عيسى في الوقت المناسب ومنع هدفاً لشباب الأهلي، ورد حسن حمزة بتحويل ركلة حرة مباشرة سددها سفيان رحيمي للعين قوية إلى ركلة ركنية في الدقيقة 65، واحتسب الحكم ركلة جزاء للعين بعد عرقلة لاعبه سفيان رحيمي من عزيز غانييف، وسددها لابا كودجو محرزاً هدف ثالث للعين في الدقيقة 82،

وطرد مروان فهد لاعب شباب الأهلي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

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